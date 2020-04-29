Компания EY впервые выбрала «Предпринимателя года» в Азербайджане – ФОТО

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Компания Ernst & Young Azerbaijan объявила победителя конкурса «Предприниматель года», выбрав из 12 сильнейших соискателей.

Это престижное состязание проводилось в стране впервые и было организовано в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

В связи с карантином, введенным из-за пандемии COVID-19, награждение проходило в онлайн-формате, сообщили в EY.

В номинации «Устойчивое развитие в аграрном секторе» был отмечен Расим Алиев из компании Geotermal Aqro, в номинации «Региональное развитие» – Алияр Алиев из компании Woodpecker, в номинации «Инновации» – Фарид Исмаилзаде из компании GoldenPay и в номинации «Влияние бизнеса на развитие общества» – Руфат Азизов из компании Prometal.

Главным победителем конкурса был признан руководитель компании HORECA Рашхан Гарашлы. Став победителем национального этапа, он представит Азербайджан на заключительном этапе конкурса, где посоревнуется с лучшими представителями бизнес-сообщества из разных стран.

«Победа в конкурсе стала для нас еще одним стимулом для дальнейшего роста и желания достигать большего. Надеюсь, что этот конкурс подвигнет и других бизнесменов, особенно начинающих, к участию в этой программе», - сказал победитель Рашхан Гарашлы, выразив благодарность организаторам за предоставленную возможность.

Победителей конкурса отбирало независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций.

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» – первая и единственная глобальная программа в своем роде, которая отмечает предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом – тех, кто создает и ведет успешный и динамичный бизнес.

«В нашей стране есть много успешных бизнесменов, но чтобы создать что-то действительно значимое, вы должны обладать способностью преодолевать непредвиденные обстоятельства и противостоять различным трудностям», - сказал на церемонии награждения управляющий партнер EY Azerbaijan Ильгар Велиев.

Он выразил уверенность, что целеустремленные и энергичные предприниматели из Азербайджана смогут быстро оправиться от последствий нынешнего кризиса и продолжать свою деятельность в духе инноваций и роста. Он подчеркнул, что, развивая малый и средний бизнес, эти люди вносят подлинный вклад в экономическое развитие своей страны.

Глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане Орхан Мамедов, в свою очередь, отметил, что конкурс «Предприниматель года» является эффективной платформой для сотрудничества между государственным и частным секторами и дает возможность мотивировать предпринимателей на развитие.

Проведение конкурса стало возможным благодаря спонсорской поддержке компании BP и Международного банка Азербайджана. Представители этих двух организаций также выступили на церемонии, поздравив победителей и выразив готовность и впредь всячески поддерживать предпринимательскую деятельность в стране.

Елена Остапенко, Э.Т.