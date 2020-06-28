На портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений

Согласно постановлению Кабмина АР № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению карантинного режима, количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50%.
Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, ранее предупреждалось, что некоторые разрешения, не соответствующие постановлению Кабмина, будут аннулированы на портале icaze.e-gov.aze.
Отмечается, что некоторые разрешения, которые не соответствуют данному постановлению, уже были аннулированы на портале.
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на icaze.e-gov.az и согласно соответствующему постановлению регулировать информацию, связанную с ними.
Потому что будет продолжено аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит.
Кроме того, указывается, что юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики по поводу особых случаев, возникающих в связи с
регулированием разрешений.
Следует отметить, что сегодня в социальных сетях граждане выражали недовольство тем, что аннулированы разрешения, предоставленные общественному и частному сектору.
Эльшан Рустамов