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На портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 148
На портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений
Согласно постановлению Кабмина АР № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению карантинного режима, количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50%.
 
Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, ранее предупреждалось, что некоторые разрешения, не соответствующие постановлению Кабмина, будут аннулированы на портале icaze.e-gov.aze.
 
Отмечается, что некоторые разрешения, которые не соответствуют данному постановлению, уже были аннулированы на портале.
 
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на icaze.e-gov.az и согласно соответствующему постановлению регулировать информацию, связанную с ними.
 
Потому что будет продолжено аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит.
 
Кроме того, указывается, что юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики по поводу особых случаев, возникающих в связи с
регулированием разрешений.
 
Следует отметить, что сегодня в социальных сетях граждане выражали недовольство тем, что аннулированы разрешения, предоставленные общественному и частному сектору.
 
Эльшан Рустамов

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