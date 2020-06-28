На портале İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений

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Согласно постановлению Кабмина АР № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению карантинного режима, количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50%.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, ранее предупреждалось, что некоторые разрешения, не соответствующие постановлению Кабмина, будут аннулированы на портале icaze.e-gov.aze.

Отмечается, что некоторые разрешения, которые не соответствуют данному постановлению, уже были аннулированы на портале.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на icaze.e-gov.az и согласно соответствующему постановлению регулировать информацию, связанную с ними.

Потому что будет продолжено аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит.

Кроме того, указывается, что юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики по поводу особых случаев, возникающих в связи с

регулированием разрешений.

Следует отметить, что сегодня в социальных сетях граждане выражали недовольство тем, что аннулированы разрешения, предоставленные общественному и частному сектору.

Эльшан Рустамов