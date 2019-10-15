Николай Цискаридзе прокоментировал информацию о внебрачном сыне-азербайджанце - ФОТО

Звезда российского балета, народный артист РФ Николай Цискаридзе прокомментировал информацию о том, что он является возможным отцом 19-летнего азербайджанца Тимура Акперова.

История студента актерского факультета Московского гуманитарного университета азербайджанца Тимура Акперова сегодня на первых полосах российских СМИ – юный актер заявляет, что является внебрачным сыном Николая Цискаридзе, заявляя, что звезда балета познакомился с его мамой, когда та утюжила его театральные костюмы – между ними вспыхнули чувства, плодом этой любви и стал Тимур.

Подробнее о Т.Акперове и его заявлении о том, что он является внебрачным сыном Н.Цискаридзе, читайте здесь – отметим, что, по сообщениям российских СМИ, в скором времени юный актер появится в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в ходе которого расскажет свою историю.

В своих сообщениях в социальной сети Instagram Тимур Акперов заявляет, что Николай Цискаридзе «всяческими путями скрывается и отказывается что-либо сказать о своем родном сыне», однако изданию «Комсомольская правда» удалось взять комментарий в связи с данной скандальной историей у звезды российского балета.

Изначально журналисты «КП» дозвонились до помощницы Н.Цискаридзе, но «та очень долго смеялась в трубку», в свою очередь сам народный артист РФ отказался от общения, сказав лишь лаконичное: «Нет!».

«Я родился в бедной азербайджанской семье, моя мама нянчит чужих детей в богатых домах и помогает владельцам коттеджей по хозяйству. Я с детства не знал, что такое любовь родителей – мать относится ко мне холодно, а отец даже не знает о моем рождении», - заявляет Тимур Акперов в интервью «Комсомольской правде», которой предоставил кадры из личного семейного фотоархива, которые можно просмотреть ниже.

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Ф.В, Г.Р.