Массовое отравление в бакинском ресторане: АПБА начало расследование

В связи с подозрением на отравления в ресторане Qızıl Qaya, расположенном в Низаминском районе Баку, проводится расследование.

Об этом Oxu.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

«Во время проверки, проведенной сотрудниками агентства в ресторане, было установлено, что общее санитарно-гигиеническое состояние заведения является неудовлетворительным, при обработке и хранении пищевых продуктов допускаются нарушения, также существуют риски перекрестного загрязнения.

Взяты образцы для проведения лабораторных исследований. Расследование продолжается», — говорится в информации структуры.