Массовое отравление в бакинском ресторане: АПБА начало расследование
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В связи с подозрением на отравления в ресторане Qızıl Qaya, расположенном в Низаминском районе Баку, проводится расследование.
Об этом Oxu.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
«Во время проверки, проведенной сотрудниками агентства в ресторане, было установлено, что общее санитарно-гигиеническое состояние заведения является неудовлетворительным, при обработке и хранении пищевых продуктов допускаются нарушения, также существуют риски перекрестного загрязнения.
Взяты образцы для проведения лабораторных исследований. Расследование продолжается», — говорится в информации структуры.
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