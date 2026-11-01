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Массовое отравление в бакинском ресторане: АПБА начало расследование

Редакция 1news14:50 - Сегодня
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Массовое отравление в бакинском ресторане: АПБА начало расследование

В связи с подозрением на отравления в ресторане Qızıl Qaya, расположенном в Низаминском районе Баку, проводится расследование.

Об этом Oxu.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

«Во время проверки, проведенной сотрудниками агентства в ресторане, было установлено, что общее санитарно-гигиеническое состояние заведения является неудовлетворительным, при обработке и хранении пищевых продуктов допускаются нарушения, также существуют риски перекрестного загрязнения.

Взяты образцы для проведения лабораторных исследований. Расследование продолжается», — говорится в информации структуры.

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