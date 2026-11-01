AZAL откажется от самолётов с литовскими экипажами

Azerbaijan Airlines (AZAL) намерена к 2030 году полностью обновить флот, увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек, довести долю трансферных пассажиров до 50 процентов и расширить маршрутную сеть примерно с 53 до 80 направлений. Одним из ограничений для роста в компании назвали инфраструктуру бакинского аэропорта.

Об этом рассказал коммерческий директор Azerbaijan Airlines Джамиль Манизаде. По его словам, реализовать все намеченные планы при существующих мощностях аэропорта будет невозможно. Конкретные сроки строительства третьего терминала он не подтвердил.

По приведенным им данным, за восемь месяцев 2026 года средняя занятость кресел AZAL составила 83 процента. В международном пассажиропотоке около 40 процентов приходится на граждан Азербайджана, 20 процентов - на иностранцев, прилетающих в страну или вылетающих из нее, еще 40 процентов - на транзитных пассажиров.

Как сообщают Вести Баку, в программе «Поговорим?» с Гамидом Гамидовым Дж. Манизаде также заявил, что договор AZAL на аренду самолетов вместе с экипажами у литовского перевозчика истекает 1 ноября 2026 года. После этой даты рейсы будут обслуживаться самолетами и экипажами самой авиакомпании.

По его словам, арендованные самолеты понадобились компании после пандемии, когда спрос на перелеты быстро восстанавливался, а собственных бортов и экипажей для расширения маршрутной сети не хватало. Теперь необходимость в такой модели отпадает: с начала 2026 года авиакомпания получила шесть самолетов, и поставки продолжатся.

Колебания цен на билеты коммерческий директор объяснил работой автоматической системы управления доходами, которая учитывает загрузку самолета, сезонность, конкуренцию, крупные мероприятия и изменение спроса на конкретные даты. В идеальной модели около половины кресел продается заранее по низким и средним тарифам, однако внутри этой категории существует несколько ценовых уровней, а их доступность меняется по мере продажи билетов. Покупка заранее в большинстве случаев помогает найти более выгодный вариант, но не гарантирует минимальную цену.

Общего обещания снизить цены на популярных направлениях Дж. Манизаде не дал. Он признал влияние конкуренции, но подчеркнул, что AZAL не всегда стремится сравняться по стоимости с лоукостерами.

«Мы предпочитаем конкурировать продуктом, расписанием, комфортом», - сказал он, приводя в пример стамбульское направление.

Компания намерена развивать продажу пакетов с разным набором опций: перелет, багаж, питание, выбор места. Разницу между стоимостью прямого и стыковочного перелета представитель AZAL назвал следствием разных продуктов и рынков, отметив, что транзитным пассажирам предлагаются более привлекательные условия, чтобы побудить их лететь через Баку.

Говоря о закрытии Buta Airways, он признал, что при создании этой авиакомпании был выбран не вполне подходящий для лоукостера флот: самолеты на 106 кресел обходились дешевле в расчете на отдельный рейс, но стоимость перевозки одного пассажира оказывалась высокой. Дополнительной нагрузкой стало одновременное развитие двух брендов, продуктов и коммерческих стратегий при сравнительно небольшом флоте, и в рамках трансформации AZAL решила сосредоточиться на модели полносервисного перевозчика.

По словам Дж. Манизаде, AZAL стала прибыльной с 2022 года, а с 2024 года не получает государственных инвестиций; при этом сохраняются адресные субсидии на нахчыванские рейсы.

Он сообщил также о подготовке программы Students Club: компания рассчитывает распространить студенческие предложения на всю маршрутную сеть, однако сроки могут сдвинуться, а условия программы не раскрыты.

Кроме того, кол-центр, ранее работавший на аутсорсинге, перевели внутрь AZAL. Установленный норматив предусматривает ответ на 80 процентов звонков в течение первых 20 секунд. При массовых отменах и изменениях расписания нагрузка резко возрастает, и долгосрочное решение компания связывает с автоматизацией и цифровыми сервисами.