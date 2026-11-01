ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива

У побережья Оманского залива вблизи Ормузского пролива загорелось деревянное судно с топливом.

Как передает 1news.az со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в пресс-службе порта Сирик в иранской провинции Хормозган.

«Сегодня утром на расстоянии 2 миль (3,22 км) от берега в Сирике возник пожар на судне с топливом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Других деталей инцидента агентство не приводит.