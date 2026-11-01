 МВД: Задержан охранник, нанесший травмы сотруднику APA Group, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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МВД: Задержан охранник, нанесший травмы сотруднику APA Group, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Редакция 1news13:05 - Сегодня
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МВД: Задержан охранник, нанесший травмы сотруднику APA Group, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело по факту применения физического насилия в отношении сотрудника APA Group, освещавшего пожар, произошедший утром 1 ноября на улице Давуда Аслана в Низаминском районе Баку, а также воспрепятствования его профессиональной деятельности.

Об этом сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.

12:35

Сотрудник APA TV подвергся нападению во время освещения пожара, произошедшего на рынке пиломатериалов в Низаминском районе Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в ночь на 1 ноября корреспондент APA TV Санан Бахрамлы, направленный на место происшествия, подвергся насилию.

Согласно информации, на журналиста, выполнявшего свои профессиональные обязанности, напал мужчина, представившийся охранником.

Отмечается, что мужчина, первоначально отказавшийся назвать свое имя, нанес С.Бахрамлы травмы, оскорбил его грубой нецензурной бранью и повредил техническое оборудование, принадлежащее APA TV. Впоследствии было установлено, что напавшим на журналиста оказался Гейдар Сардаров.

Благодаря вмешательству находившихся на месте происшествия полицейских Г.Сардаров был удален с территории.

Полиция получила предварительные показания С.Бахрамлы в связи с произошедшим.

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