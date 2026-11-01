Нидерланды хотят ускорить поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

Нидерланды совместно с партнерами изучают возможности ускорения поставок Украине ракет для ЗРК Patriot.

Как передает 1news.az, об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в соцсети Х.

По ее словам, решение США продать Украине ракеты стало очередным шагом к получению Киевом средств противовоздушной обороны, и теперь Амстердам и другие партнеры Киева будут искать способ ускорить поставки.

"Это еще один шаг к одобрению крупного пакета поставок ракет для комплексов Patriot для Украины, финансируемого за счет европейских средств и европейских союзников. Министерство обороны совместно с партнерами прорабатывает возможности ускорения поставок", - говорится в публикации.

Госдепартамент США 30 октября одобрил продажу Украине 500 ракет для ЗРК Patriot PAC-3 на $2,1 млрд. При этом поставки полностью профинансируют Канада, Германия, Норвегия и кредит ЕС.