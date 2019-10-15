Азербайджанец называет себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе: «Папа, почему ты меня бросил?» - ФОТО

19-летний азербайджанец Тимур Заур оглу Акперов, являющийся студентом актерского факультета Московского гуманитарного университета, заявил в социальной сети Instagram, что является внебрачным сыном звезды балета Николая Цискаридзе.

Все началось с того, что Т.Акперов стал выставлять в соцсети коллажи, на которых изображен он и Н.Цискаридзе, сопровождая их комментариями, что народный артист РФ – его отец, однако эти публикации не были всерьез восприняты подписчиками: «Вы глупые? Вы не видите, что это мой отец? Слепые? Я буду бороться до конца – это мой отец. Откройте глаза уже. Хватит мне писать, что ты пиаришься – я не пиарюсь, это 100% мой папа».

Юный азербайджанский актер также отмечает, что в связи с происходящим ему очень плохо и грустно: «Порой, хочется уйти из этой жизни – скоро так и будет. Мне, к сожалению, никто не верит. Я знаю правду, знаю, что Николай – мой родной отец. Никому это не докажешь. Я хочу, чтобы мой папа нашел меня, услышал меня. Возможно, он сам все знает и скрывает все. Но, чтобы ни было, я люблю тебя, папа».

Т.Акперов даже опубликовал в Instagram результаты анализа ДНК, которые на снимке замазаны, сопроводив кадр комментарием, что процесс идет потихоньку: «Скоро вы сами все увидите и узнаете. Все идет так, как я и запланировал. Справедливость должна быть сильной, а сила – справедливой».

В следующей публикации юный азербайджанец обратился напрямую к своему предполагаемому отцу: «Папа, почему ты меня бросил? Я совсем недавно узнал, что ты мой родной отец. Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Твою самую главную тайну, к сожалению, никто не знает. Мне не верят, говорят, что я пиарюсь.Таким способом я хочу, чтобы ты нашел меня, узнал про меня».

Тимур Акперов отмечает, что при встрече хочет услышать от Н.Цискаридзе ответ на вопрос, почему тот его бросил: «Плачу, не могу больше так жить. Ты меня кинул, даже не поинтересовался мной. За 19 лет не пытался меня найти, хотя знал и знаешь, что у тебя есть сын. У меня к тебе большая обида, но я рад, что у меня есть отец, несмотря ни на что. Безумно рад этому».

Актер подчеркивает также, что любовь родителей наиболее бескорыстна, отмечая, что Николай Цискаридзе «всяческими путями скрывается и отказывается что-либо сказать о своем родном сыне»: «Я не понимаю, почему ты меня не хочешь видеть и слышать».

Издание Дни.ру, рассказывая читателям о данном скандале, отмечает: «Юноша утверждает, что его родительница какое-то время работала на Николая Цискаридзе – утюжила сценические наряды звезды. Якобы между танцором балета и домработницей вспыхнула страсть, в результате которой появился Тимур».

Российский Теlеgrаm-канал «Немалахов» рассказывает о скандальной ситуации следующее: «У Николая Цискаридзе нашелся внебрачный сын. Тимур Акперов носит фамилию мамы. Азербайджанская красавица c пышными формами полюбила артиста балета, когда им было чуть больше 20 лет. Бурный роман перерос в нечто большее. Теперь наследник мечтает только об одном – познакомиться со своим знаменитым отцом».

Данная история получила большой резонанс в российских СМИ и, как отмечает издание 360tv.ru, молодого человека уже пригласили на передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», в ходе которой он расскажет свою историю.

СМИ также отмечают, что ранее Т.Акперов не раз становился участником программы «Прямой эфир», где появлялся в качестве зрителя в студии.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @timactor1