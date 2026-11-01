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Зеленский: Украина не откажется от своих территорий, включая Крым

Редакция 1news15:51 - Сегодня
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Зеленский: Украина не откажется от своих территорий, включая Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от территорий, находящихся под контролем Москвы.

Как сообщает 1news.az, об этом украинский лидер заявил в интервью CNN Türk в рамках визита в Турцию.

"Мы не можем признать, что наши восточные территории, включая Крым, находящийся под временной оккупацией России, принадлежат ей. Это противоречит нашей гордости, воле нашего общества и нашей конституции.

Россия этого хочет и пытается донести это до нас через различных посредников. Однако это не здравый и не разумный подход. Поэтому наш приоритет — обеспечение прекращения огня на существующей линии фронта, а затем обсуждение других вопросов", — заявил президент Украины.

По его словам, в повестке дня встречи, предусмотренной в рамках украинско-российского мирного процесса, будут такие темы, как энергетика, морское прекращение огня и обмен пленными.

Основной же повесткой саммита лидеров является обеспечение безоговорочного, полного прекращения огня и контроль за его соблюдением с помощью мощного механизма мониторинга: "Это будет дипломатический шаг на пути к миру.

Достижение прекращения огня — это один вопрос. Как вы будете после этого осуществлять мониторинг, как будете контролировать и кто будет контролировать — это отдельный вопрос. Далее следует дорожная карта, ведущая к окончанию войны.

Гарантии безопасности также очень важны. В последнее время Россия тоже заявляет, что хочет гарантий безопасности. Однако нападению подверглись мы. Сторона, нуждающаяся в гарантиях безопасности, — это мы, однако этот вопрос поднимает и Москва. В таком случае все готовы это обсуждать", — сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский также заявил о готовности встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Турции.

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