Самые яркие события весны – в Emporium! – ФОТО

Проживите эту весну ярко! Так призывает посол мировой моды в Баку – Emporium - и предлагает сделать это вместе, ведь весна - это пора обновления, и лучше если оно затронет все уголки жизни - от дома до гардероба!

В этом сезоне каждый отдел магазина приготовил для вас интересные предложения, мероприятия и акции.

Особое внимание вы получите, конечно же, в канун праздников – Дня святого Валентина, 8 Марта и Новруз байрамы. К каждому из них будут приурочены особые акции. Чтобы женщины получали достойные подарки к женскому празднику и Дню влюбленных, отдел Ювелирных изделий будет предлагать роскошные украшения итальянского бренда Damiani, где каждый покупатель получит подарок от бренда.

К любимому празднику Новруз вы сможете подготовиться легко, учитывая масштабный Весенний фестиваль, который ожидается в магазине в предпраздничные дни и охватит все отделы.

Но главное участие в нем примет отдел Парфюмерии и Косметики, который, помимо этого, продолжит проводить клиентские дни и акции для покупателей в течение всего сезона. Чтобы быть в курсе дат, следите за страничками магазина в социальных сетях.

Также корнер нишевой парфюмерии готовит мастер-классы от известных мировых парфюмеров, имена которых пока держатся в секрете: но в том, что посетительницы будут в восторге, сомневаться не приходится.

Отдел Товаров для дома в весеннем сезоне предложит промоакции не только на полюбившиеся бренды, такие как Etro, Roberto Cavalli, Abhika, Franz, но и на новые – Zaramella, La Savoniere, Eme, Longwy, Raynaud.

Отдел Мужской одежды порадует новыми брендами. Теперь вы сможете добавить в свой гардероб модели от Balenciaga, Sergio Rossi, Dom Rebel и Fray.

А в отделе Женской одежды пройдет модный показ вечерних платьев, чтобы вы могли встретить сезон свадеб и вечеринок при полном параде. Кстати, о вечерних платьях: долгожданный бренд Monique Lhuillier, производитель божественных нарядов, с нового сезона – с вами в Emporium! Не пропустите!

А дополнить изысканные модели лучше всего изящными туфельками от Malone Souliers и нежными сумочками See by Chloe. Оба бренда также дебютанты нового сезона, встречайте!

Еще один модный показ ждет нас весной в Emporium Young – это будет молодой, но уже известный бренд, который полюбился юным покупательницам своей яркостью, необычным покроем и неповторимым стилем. Угадайте, о ком речь?

Не забывает Emporium и о совсем юных модниках и модницах. В отделе Детских товаров для них будет организован свой показ, на котором у малышей появится шанс как проявить себя, так и полюбоваться нарядами из последних коллекций и выбрать себе обновки.

А всех, кто, чувствуя приятную усталость от шопинга, хочет отдохнуть в приятной, расслабляющей обстановке, Emporium приглашает в кафе с обновленным меню и обширной чайной картой.

Не остался в стороне от обновлений и сайт магазина. В ближайшее время вы не только сможете приобрести онлайн еще больше товаров, но и будете узнавать обо всех новостях мировой моды, популярных трендах и стильных сочетаниях. Как и весь Emporium, сайт станет не просто магазином, а вашим проводником в манящий мир моды.

Адрес: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall.

Тел: 050 283 50 00.

www.emporium.az

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