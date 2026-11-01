При стрельбе у стадиона в Алабаме один человек погиб, восемь пострадали - ОБНОВЛЕНО

При стрельбе недалеко от стадиона Legion Field в Бирмингеме в американском штате Алабама погиб один человек, еще восемь пострадали.

Как передает 1news.az, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на последние данные полиции.

По ее данным, девять человек получили огнестрельные ранения, один из них умер. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте инцидента несколько единиц огнестрельного оружия. Подозреваемого задержали и доставили в полицию для проведения допроса.

Ранее местное подразделение телеканала сообщило о нескольких пострадавших.

09:47

В американском городе Бирмингем (штат Алабама) на территории стадиона Legion Field произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на телеканал ABC News, инцидент произошел вечером 31 октября, спустя несколько часов после завершения матча по американскому футболу.

По предварительным данным, стрельба произошла около 19:50 по местному времени (04:50 1 ноября по бакинскому времени).

Точное число пострадавших пока не уточняется.