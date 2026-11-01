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В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура

Редакция 1news12:54 - Сегодня
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В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 10-го тура.

Как сообщает 1news.az, в первой встрече дня сойдутся "Шамахы" и бакинский "Нефтчи", старт запланирован на 15:00.

Вторая игра дня пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Имишли", стартовый свисток прозвучит в 17:30.

У "Нефтчи" в активе 18 очков и третье место в чемпионате страны. "Кяпяз" (14 очков), "Шамахы" (13 очков) и "Имишли" (10 очков) занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, X тур

1 ноября

15:00. "Шамахы" – "Нефтчи"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эмин Алиев.

VAR: Кямал Умудлу.

AVAR: Вюсал Мамедов.

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

Шамахинский городской стадион.

17:30. "Кяпяз" – "Имишли"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ислам Мамедов.

VAR: Рашад Ахмедов.

AVAR: Керим Зейналов.

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.

Представитель АФФА: Эльдар Мамедов.

Гянджинский городской стадион.

В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" дома одолел "Сабах" со счетом 3:2. Встречи "Араз-Нахчыван" – "Зиря" (2:2) и "Габала" – "Карабах" (0:0) завершились вничью.

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