Российское ведомство поможет обновить объекты по ремонту бронетехники армии Азербайджана

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках подписанной целевой программы планирует участвовать в модернизации и строительстве объектов по ремонту бронетехники армии Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом в передаче "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но и участвуем в военно-технологическом сотрудничестве. Подписана целая программа, подразумевающая модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии Азербайджана", - сообщил он.

Говоря про зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", Шугаев отметил высокий спрос на продукцию среди заказчиков.

"Весьма и весьма востребованная у наших заказчиков, и я думаю, что мы с Азербайджаном договоримся через какое-то время, и они придут к этому", - добавил он.