Индекс жалоб ЦБА за апрель 2026: Yapı Kredi и Unibank возглавили «остывающий» антирейтинг

Центральный банк Азербайджана опубликовал индекс жалоб банковских клиентов за апрель 2026 года лишь в начале июне - с заметным отставанием от привычного графика, поэтому антирейтинг пришлось ждать дольше обычного.

Причины задержки регулятор не пояснил, однако сами данные от этого менее интересными не стали.

Апрельский отчёт рисует непривычную картину.

Если последние месяцы антирейтинг жил яркими сюжетами - рекордные индексы, уход Bank BTB с банковского рынка, загадочное молчание Bank Avrasiya, смена анти-лидеров, то в апреле впервые за 17 месяцев наблюдений наступило нечто, напоминающее, пусть и относительно, но затишье (будем надеяться, что не перед бурей).

Антирейтинг «охладился»

Главное наблюдение: апрельский антирейтинг - самый «мягкий» за всю историю нашего мониторинга.

Лидер таблицы - Yapı Kredi Bank, имеет индекс всего 1,92. Для понимания масштаба: ещё в январе этого года анти-лидер показывал 6,89, в феврале - 3,36, в марте - 2,64.

Показатель ниже 2,0 у лидера антирейтинга мы фиксируем впервые.

Диапазон индексов в апреле составляет 0,31 - 1,92. Для сравнения: в январе он был 0,26 - 6,89. Разница почти десятикратная.

Похоже, что с уходом из сектора Bank BTB, реорганизованного в небанковскую кредитную организацию, и исчезновением из антирейтинга Bank Avrasiya, свернувшего активную деятельность на рынке, общий уровень напряжённости в антирейтинге заметно снизился.

Банковский сектор как будто выдохнул.

Yapı Kredi Bank: знакомое лицо на вершине

Для тех, кто следит за антирейтингом только с начала 2026 года, появление Yapı Kredi Bank на первом месте может показаться неожиданным, тем более что в марте банка вообще не было в списке. Однако для читателей материалов First News Intelligence Unit это возвращение не станет сюрпризом. Yapı Kredi уже дважды возглавлял антирейтинг в 2025 году — в январе с индексом 2,92 и в апреле с индексом 3,27.

Характерная особенность этого банка в данном контексте - волатильность. Он может возглавить антирейтинг, затем опуститься в середину таблицы или вовсе исчезнуть из неё, а затем вновь вернуться наверх.

В отличие от хронического присутствия в верхних строчках, такая картина может указывать скорее на ситуативный характер проблем - всплески, связанные с отдельными продуктами или кампаниями, нежели на системные недостатки в работе с клиентами.

Expressbank: движение в правильном направлении

После четырёх месяцев непрерывного «роста» — с 0,90 в декабре до 3,01 в феврале и анти-лидерства в марте, Expressbank демонстрирует обратную динамику. Банк опустился с 1-го на 3-е место, а индекс недовольства снизился с 2,64 до 1,82.

Это первый по-настоящему позитивный сигнал после тревожного тренда рубежа года. Конечно, одного месяца недостаточно, чтобы говорить о переломе тенденции, но направление обнадёживает.

Azər-Türk Bank: надежды оправдываются?

Пожалуй, самая позитивная история апреля - это Azər-Türk Bank.

После трёх месяцев непрерывного ухудшения, которое привело банк со 2-го места в марте, в апреле он резко опустился на 9-ю позицию с индексом 1,07 - почти вдвое ниже мартовского показателя.

Напомним, что в нашем предыдущем обзоре мы выразили надежду, что новая команда управленцев банка уделит особое внимание качеству работы с обращениями клиентов. Апрельские цифры дают основания для осторожного оптимизма, хотя, разумеется, один месяц ещё не тенденция.

Unibank: неожиданный скачок

Unibank на протяжении трёх предыдущих месяцев стабильно занимал 5-е место — своего рода «постоянная прописка» в середине верхней половины таблицы. В апреле эта стабильность нарушилась: банк поднялся сразу на 2-е место антирейтинга с индексом 1,88.

Это максимальная позиция Unibank в антирейтинге за весь период нашего мониторинга, и она заслуживает внимания в следующих выпусках.

AFB Bank и Bank Avrasiya: два разных молчания

В апрельском антирейтинге отсутствуют сразу два банка, которые ещё недавно были в верхних строчках.

AFB Bank, занимавший в январе 2-е место (3,83), продемонстрировал последовательное снижение - 2,95 в феврале, 1,45 в марте и теперь полностью исчез из списка. Динамика выглядит как результат целенаправленной работы над проблемой, хотя для окончательных выводов нужно дождаться следующих месяцев.

Bank Avrasiya отсутствует уже третий месяц подряд. После рекордного январского индекса 6,89 — полная тишина. В чем именно причина – будет понятнее после публикации аудитированной отчетности за 2025 год и дальнейших наблюдений. Однако то, что Bank Avrasiya – это не классический банк с обширной клиентской базой и активной работой на рынке – очевидно. Впрочем, мы об этом уже писали.

Продолжим наблюдать.

Движение в середине и внизу таблицы

В средней части таблицы заметно ухудшение позиций сразу нескольких банков.

Bank of Baku поднялся с 10-го на 4-е место (1,63), Rabitəbank - с 8-го на 6-е (1,46), Bank Respublika - с 12-го на 7-е (1,11). Все три банка сместились в сторону красной зоны, и если тенденция продолжится, это станет отдельным предметом анализа.

Необычная волатильность наблюдается у Bank VTB Azərbaycan: в феврале — 11-е место (1,10), в марте - последнее 17-е (0,41), в апреле - 8-е (1,10). Такие колебания нетипичны и могут указывать на нестабильность в потоке обращений.

На противоположном полюсе - Premium Bank, который после неожиданного возвращения на 4-е место в марте (1,73) резко опустился на 14-е (0,65), вернувшись в комфортную зелёную зону.

На дне таблицы - возвращение Ziraat Bank Azərbaycan, который занял последнее, 17-е место с индексом 0,31. Банк длительное время отсутствовал в антирейтинге. Рядом - Turanbank (16-е место, 0,32) и PAŞA Bank (15-е место, 0,52).

PAŞA Bank по-прежнему ни разу за 17 месяцев мониторинга не покидал зелёную зону - эдакий рекорд стабильности.

Оговорка ЦБА - теперь постоянная

Оговорка регулятора о том, что индекс жалоб не создаёт угрозы финансовой устойчивости или деятельности банков, сохранена и в апрельском отчёте. То, что в марте выглядело как реакция на растущее внимание к антирейтингу, теперь, по всей видимости, стало постоянным элементом отчёта.

Динамика ключевых банков (январь — апрель 2026)

Банк Янв 2026 Фев 2026 Мар 2026 Апр 2026 1. Yapı Kredi Bank 1,33 (8) 2,05 (6) — 1,92 (1) 2. Unibank 2,01 (5) 2,34 (5) 1,64 (5) 1,88 (2) 3. Expressbank 0,98 (10) 3,01 (2) 2,64 (1) 1,82 (3) 4. Bank of Baku 1,71 (7) 1,29 (10) 1,01 (10) 1,63 (4) 5. Azər-Türk Bank 0,81 (15) 2,78 (4) 2,16 (2) 1,07 (9) 6. AFB Bank 3,83 (2) 2,95 (3) 1,45 (7) — 7. Bank Avrasiya 6,89 (1) — — — 8. Premium Bank — — 1,73 (4) 0,65 (14) 9. Bank VTB 0,87 (13) 1,10 (11) 0,41 (17) 1,10 (8) 10. PAŞA Bank 0,26 (18) 0,46 (17) 0,65 (15) 0,52 (15)

«—» означает отсутствие в рейтинге (ноль жалоб за месяц). В скобках — позиция в рейтинге.

Что дальше

Апрельский антирейтинг показывает, что банковский сектор Азербайджана, возможно, входит в новую фазу - без хронических «рекордсменов», с более плотным и ровным распределением жалоб между банками. Это хорошая новость для сектора в целом. Однако это не повод расслабляться для банков, которые стабильно задерживаются в верхней половине таблицы: даже при «охлаждённом» антирейтинге попадание в красную зону остаётся сигналом, на который стоит обращать внимание.

First News Intelligence Unit продолжит ежемесячный мониторинг индекса жалоб, уделяя особое внимание банкам, занимающим верхние строчки антирейтинга.

First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

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Central Bank’s complaint index for April 2026: Yapı Kredi and Unibank on the top of the cooling anti-ranking

AMB-nin şikayət indeksi (aprel 2026): “Yapı Kredi” və “Unibank” ‘’soyuyan’’ antireytinqin zirvəsinə qalxıblar