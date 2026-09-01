 Rusiya Ukraynanı yenidən havadan vurdu: Yüzlərlə PUA və raketlə hücum - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Rusiya Ukraynanı yenidən havadan vurdu: Yüzlərlə PUA və raketlə hücum - FOTO

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
Rusiya Ukraynanı yenidən havadan vurdu: Yüzlərlə PUA və raketlə hücum - FOTO

Rusiya ordusu Ukraynaya növbəti dəfə genişmiqyaslı hava hücumu həyata keçirib.

1news.az xəbər verir ki, hücum zamanı Ukraynanın müxtəlif bölgələri yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və raketlərlə hədəfə alınıb.

Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya gecə saatlarında ölkə ərazisinə müxtəlif tipli PUA və qanadlı raketlər göndərib. Hücum dalğaları əsasən Ukraynanın iri şəhərləri və strateji əhəmiyyət daşıyan obyektləri istiqamətində həyata keçirilib.

Ukrayna tərəfi hava hücumundan müdafiə sistemlərinin çoxsaylı hava hədəfini məhv etdiyini açıqlayıb. Buna baxmayaraq, bəzi PUA və raketlərin müxtəlif ərazilərdə hədəflərə çatdığı bildirilib.

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın son hücumlarını şərh edərək bildirib ki, Moskva şəhərlərə və yaşayış məntəqələrinə qarşı hava hücumlarını artırır.

Onun sözlərinə görə, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi ölkə üçün əsas prioritetlərdən biridir.

Zelenski həmçinin Qərb müttəfiqlərini Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemləri və digər silahların tədarükünü artırmağa çağırıb.

Hücumlar nəticəsində bir sıra yaşayış və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəydiyi, bəzi ərazilərdə yanğınların baş verdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda tərəflər son dövrlərdə qarşılıqlı PUA hücumlarını intensivləşdirib.

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