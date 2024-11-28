В Армении озаботились проблемой исполнения гимна и его концовкой - Пашинян хочет перемен

Правительство Армении одобрило проект изменений в гимне страны.

Ранее председатель парламента Армении Ален Симонян и два депутата правящей фракции «Гражданский договор» Тагуи Казарян и Сисак Габриелян выступили с законодательной инициативой о внесении изменений и дополнений в закон «О гимне Армении». Премьер Никол Пашинян заявил, что сам также участвовал в разработке проекта.

В частности, предлагается поместить последний куплет гимна после первого куплета, чтобы текст гимна заканчивался не словами «Блажен тот, кто погибнет во имя свободы своей нации», а словами «Пусть всегда славится Армения», то есть, как указано в обосновании проекта – «соответствующей логикой и посланием».

Как отметил на заседании замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Даниел Даниелян, по действующему законодательству исполнение гимна обязательно только в школах и вузах, теперь к этим учреждениям прибавятся детские сады и колледжи.

«Кроме того, если по действующему закону исполнение гимна обязательно во время открытия и закрытия спортивных мероприятий, то теперь это необходимо и во время церемоний награждения», - сказал Даниелян.

Еще одно изменение – правительство Армении должно разработать сокращенный вариант гимна на случай особенностей мероприятия и ограниченности эфирного времени. Это поручено сделать Минобрнауки.

Пашинян озадачен тем, что гимн в разных местах исполняется по-разному, нет единых стандартов. Эта «фундаментальная проблема», по его словам, должна быть решена в рамках этого проекта.

«Во время организации какого-либо мероприятия мы обращаем больше внимания на воду, вино, бастурму и суджух, чем на гимн. Поэтому в YouTube тысячи видов гимна», - сказал он.

Теперь на всех мероприятиях с участием Пашиняна гимн должен звучать в живом исполнении с определенными стандартами качества.

Источник: Sputnik-Армения