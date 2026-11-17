Сверхсекретная сеть связи Агентства национальной безопасности США (NSA Net) перестала работать.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, сеть используется сотрудниками АНБ для внутреннего обмена секретной информацией.

Сбой произошёл вскоре после нескольких крупных технических неполадок, затронувших авиакомпании и другие компании по всей территории США. При этом, как отмечает CNN, на данный момент нет никаких признаков того, что причиной произошедшего стала кибератака.