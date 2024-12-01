Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета прибыли в Киев

Глава Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новый комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прибыли с визитом в Украину в свой первый рабочий день на новых должностях.

Об этом говорится в сообщениях Каллас и Кошты в соцсети X.

По данным издания Deutsche Welle, они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во время моего первого визита после вступления в должность мой посыл ясен: ЕС хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все", - написала Кая Калас.

Напомним, что Европарламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии, который официально начал работу сегодня.