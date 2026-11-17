Клиенты нескольких крупных банков США столкнулись с техническими сбоями, из-за которых у них возникли трудности с доступом к онлайн-счетам и проведением операций, сообщил Associated Press,

Проблемы затронули Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo, а также платёжную систему Zelle.

Представитель Chase подтвердил наличие технических неполадок, уточнив, что они не связаны с кибератакой. По его словам, из-за возникшей проблемы некоторые транзакции обрабатываются дольше обычного, однако клиенты сохраняют доступ к своим счетам и средствам. Банк работает над скорейшим устранением сбоя.

Некоторые пользователи Chase также получили уведомления о временной недоступности отдельных сервисов с рекомендацией повторить попытку позднее.

Масштаб технических проблем и сроки полного восстановления работы сервисов пока не уточняются.

Сбои в работе банковских сервисов произошли спустя несколько дней после масштабного нарушения работы инфраструктуры Microsoft, которое продолжалось несколько часов в пятницу. Тогда перебои затронули Outlook, Teams и ИИ-помощника Copilot.