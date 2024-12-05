Маркетинговые истории успеха Азербайджана будут представлены во всем мире - ФОТО

Интервью с Татой Чоларией, генеральным директором и основателем, и Эльмирой Джавадовой, региональным директором AWE Consulting, официального партнера Kotler Impact в Азербайджане.

Стратегическое положение Азербайджана между Востоком и Западом в сочетании с быстрым экономическим ростом и богатым культурным наследием вывело его на мировую арену как рынок, полный потенциала. Мы рады сообщить, что проект «Основы современного маркетинга» («Essentials of Modern Marketing») официально вступил в свою активную фазу в ноябре этого года, и более 20 ведущих местных и международных компаний в Азербайджане выразили сильную заинтересованность в участии. В частности, Procter&Gamble Azerbaijan подтвердила свое тематическое исследование как для грузинского, так и для азербайджанского изданий, что усилило региональную значимость проекта.

Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) за неоценимую поддержку в продвижении этой инициативы.

В рамках данной инициативы мы находимся в процессе создания азербайджанского консультативного совета для книги «Основы современного маркетинга», в который войдут 10 влиятельных лидеров из различных секторов. Мы гордимся тем, что бренд-директор Procter&Gamble Azerbaijan и основатель и председатель комитета по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса AmCham Azerbaijan уже присоединились к нам и привнесли свой опыт и видение в этот новаторский проект.

Азербайджанское издание «Основ современного маркетинга» (EOMM Azerbaijan) выделит самые инновационные и устойчивые компании страны в таких секторах, как энергетика, технологии, сельское хозяйство и туризм. Эта инициатива, часть глобального проекта, охватывающего более 50 стран, не только принесет международную известность азербайджанскому бизнесу, но и интегрирует его в более широкую картину мирового маркетингового совершенства.

В эксклюзивном интервью Тата Чолария, генеральный директор и основатель, и Эльмира Джавадова, региональный директор AWE Consulting, официального представителя Kotler Impact в регионе, делятся своим видением проекта и возможностями, которые он предлагает азербайджанским компаниям.

В: Почему Азербайджан является важным дополнением глобального проекта «Основы современного маркетинга»?

Тата Чолария: - Рынок Азербайджана невероятно динамичен, сочетая свое уникальное культурное наследие с быстрой модернизацией и бизнес-инновациями. Стратегическое расположение на перекрестке Востока и Запада делает его ключевым игроком на региональных и мировых рынках. Представляя азербайджанские компании в «Основах современного маркетинга», мы освещаем истории, которые заслуживают мирового признания, способствуя возможностям для сотрудничества и роста.

Наше партнерство с AmCham Azerbaijan имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы наиболее известные местные предприятия получили заслуженную международную известность.

Основатель и генеральный директор AWE Consulting Тата Чолария

В: Чего могут ожидать азербайджанские компании от участия в этом проекте?

Эльмира Джавадова: Kotler Impact сначала издаст книгу на английском языке. Она будет распространяться через Amazon, доступна также на официальной странице Kotler Impact и ведущих онлайн-библиотеках по всему миру в более чем 100 странах, охватывая аудиторию около 10 миллионов человек. Такой уровень представленности предлагает азербайджанскому бизнесу беспрецедентные возможности для новых партнерств, инвестиций и расширения рынка.

Более того, азербайджанские компании, представленные в EOMM, эксклюзивно получат право на получение престижной премии Kotler Awards.

В: Можете ли вы рассказать подробнее о премии Котлера и ее значении?

Тата Чолария: Премия Котлера — одна из самых уважаемых наград в мировом маркетинге, отмечающая инновационные стратегии и эффективный рост бизнеса. Компании, представленные в EOMM, автоматически рассматриваются для номинации. Получение этой награды не только повышает глобальный статус компании, но и подчеркивает ее вклад в развитие маркетинговых практик.

В: Какую роль будет играть Азербайджан в будущих мероприятиях Всемирного маркетингового саммита?

Тата Чолария: Нам бы хотелось видеть Азербайджан ключевым участником и, возможно, даже принимающей стороной будущего Всемирного маркетингового саммита (WMS). С более чем 80 миллионами зрителей WMS является глобальной платформой, которая объединяет руководителей высшего звена, лидеров мнений и политиков. Азербайджанские компании, представленные в EOMM, получат возможность презентовать свои истории, способствуя международному сотрудничеству и привлекая глобальные инвестиции.

Эльмира Джавадова: С головным офисом в Торонто (Канада) Всемирный маркетинговый саммит (WMS) является независимой глобальной организацией, стремящейся создать лучший мир для будущих поколений через маркетинг. Уже 12 лет в списке стран-организаторов присутствуют Канада, Италия, Великобритания, Япония, Турция и другие. Основными спонсорами были IBM, Nestlé, Lexus, BMW, Accenture и многие другие. Уникальное видение WMS заключается в том, чтобы поднять маркетинг из корпоративного инструмента в социальный уравнитель, который будет реализовывать глобальную стратегию, сохраняя при этом свое обещание: «Создание лучшего мира с помощью маркетинга». Целью WMS является влияние на мышление и разработка операционных моделей для улучшения экономического, экологического и человеческого благосостояния.

Очередной электронный Всемирный маркетинговый саммит пройдет 7 и 8 декабря текущего года. С гордостью хочется отметить, что Азербайджан будет представлять на этом мероприятии основатель и председатель комитета по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса AmCham Azerbaijan Айсель Сулейманова в числе спикеров WMS 2024.

Региональный директор Эльмира Джавадова

В: Каким образом азербайджанские университеты участвуют в этой инициативе?

Эльмира Джавадова: Мы стремимся сотрудничать с местными университетами в разработке и структурировании тематических исследований. Это партнерство предлагает студентам возможность познакомиться с реальным бизнесом, сочетая академическое обучение с практическими знаниями. Интегрируя EOMM в университетские программы, мы стремимся создать долгосрочное образовательное воздействие, которое принесет пользу как студентам, так и бизнес-сообществу.

В: Как компании могут принять участие и что следует дальше?

Эльмира Джавадова: Мы рады, что проект вступил в активную фазу с ноября 2024 года, и более 20 ведущих местных и международных компаний в Азербайджане уже выразили свою сильную заинтересованность в участии. Среди них выделяется Procter&Gamble Azerbaijan, чье исследование уже подтверждено и будет опубликовано в азербайджанском издании EOMM.

Компании, заинтересованные в присоединении, могут начать с прохождения простой процедуры регистрации. Логотипы первых участников будут размещены на обложке книги, что обеспечивает ценную узнаваемость бренда и международную известность.

Тата Чолария: Благодаря мощной поддержке AmCham Azerbaijan мы уверены, что эта инициатива вызовет значительный интерес и выведет азербайджанский бизнес на мировую арену. Этот проект больше, чем просто книга, это - платформа для Азербайджана, на которой можно продемонстрировать свои истории успеха, стимулировать инновации и укрепить свою роль в качестве мирового бизнес-лидера. На данный момент несколько стран по всему миру выразили сильный интерес к проведению Всемирного маркетингового саммита, и мы будем работать над тем, чтобы инициировать проведение физического WMS 2025 в Азербайджане.

На правах реклам