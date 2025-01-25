Захарова отреагировала на угрозы Туска в адрес Орбана

То, как премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил венгерскому коллеге Виктору Орбану последствиями в случае блокировки продления антироссийских санкций, показывает, чего стоит западная демократия.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале.

"А потому что такая западная демократия", - прокомментировала дипломат выпад польского главы кабмина.

24 января Орбан заявил, что в связи с предстоящим 27 января обсуждением вопроса о продлении санкций Венгрия требует от Украины выполнения трех условий: восстановления транзита российского газа, прекращения нападений на "Турецкий поток" и гарантий того, что транзит нефти по территории страны остановлен не будет. Глава правительства дал понять, что от реакции Киева и Брюсселя будет зависеть позиция Будапешта относительно дальнейших санкций.

Источник: ТАСС