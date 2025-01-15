Исмаил Рафигоглу: Когда не общаюсь с молодежью, ощущаю нехватку позитива

Руководитель медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу рассказал 1news.az, как формируется новое поколение журналистов, почему важна дисциплина и что мотивирует его делиться опытом в рамках этого проекта.

— Что стало ключевым моментом для вас в принятии решения посвятить себя обучению будущих журналистов?

- Порой жизнь принимает за нас решения, и мы ничего не можем с этим поделать. Когда я решил стать журналистом, и не думал, что придётся заниматься преподавательской работой.

Так получилось, что я стал создателем и руководителем медиа-школы Report. До этого имел опыт тренерской работы, проводил много тренингов. Но как создать медиа-школу, я не знал. Но в своё время приглашал студентов факультетов журналистики для практики на сайт, где сам работал редактором. Об этом было известно в журналистском сообществе.

Как говорится, благое дело дало свои плоды. Когда искали тренера для медиа-школы, то меня пригласили в информационное агентство Report. Если появляется шанс, всегда стараюсь за него ухватиться. Представляете, каково это, когда тебе предлагают создать медиа-школу? Просто нельзя было отказаться.

— Что вас мотивирует в этом деле?

- Мотивирует то, что я все время в тонусе. Вокруг много молодых людей, которые хотят что-то узнать. Меня постоянно окружает позитивная энергетика, как будто живу внутри какого-то шара. От этого прекрасно себя чувствую. Когда не общаюсь с молодежью, скажем, во время отпуска, ощущаю нехватку позитива.

Бывают еще перерывы между группами. В этот период я готовлюсь, собираю идеи, изучаю новые тенденции в медиа сфере. Все меняется, зачастую знания также устаревают. Возможность познать что-то новое также влияет на настроение в целом.

Мотивирует и обстановка в медиа-школе. Считаю, что у нас теплая, дружественная атмосфера, где мы совместно обучаем друг друга.

- Вы сказали про молодежь. Есть ли какие-то ограничения по возрасту?

- На самом деле, мы пробовали разные варианты, когда создавали медиа-школу. Были даже люди, которым за 40 или 50. Мы пытались понять, почему эти люди хотят к нам в медиа-школу. Бывает, что человек не устроился в 20–30 лет и все еще находится в поиске себя. Иногда, конечно, бывают исключения, но в основном наша работа сосредоточена на молодежи.

Но считаю, что в группе должен быть как минимум один «старик». Такие люди личным примером положительно влияют на окружающих, особенно в плане посещаемости и ответственности. Ведь молодежи свойственно вести себя вальяжно, для них нет авторитетов, то люди в возрасте порой являются эталоном в плане поддержания порядка в процессе обучения.

Я приглашаю знаменитых людей, которые очень заняты. Иногда смотришь: журналист со стажем или главный редактор из очень уважаемого СМИ уже находится в аудитории, а студент опаздывает. Затем как ни в чем не бывало заходит и даже не извиняется. Подобное отношение лично у меня вызывает неприятные чувства.

— Вы как-то в своем интервью говорили, что не каждый может осилить данный курс. В чем сложность процесса обучения?

- С первого дня проекта мы решили, что здесь будет несколько иная обстановка, отличающаяся от классического образования. Порядки, установленные в самом начале, до сих пор сохраняются. Но со временем пришлось серьезно ужесточить правила.

Почему? Курсы у нас бесплатные, и порой студент думает: «А что я теряю? В крайнем случае, не получу сертификат»

Но многие не понимают, что не получение сертификата на самом деле звучит предвестником не очень-то приятных моментов в будущей карьере. Не быть вообще в нашей медиа-школе намного лучше, чем пройти курс и не получить сертификат.

Наш круг информационной сферы, медиа, пиара очень узок. При устройстве на работу крайне важны рекомендации. А какие рекомендации можно дать человеку, который вовремя не посещал занятия, не выполнял элементарные задания? В лучшем случае можно промолчать. А вот благодаря положительным отзывам многие выпускники нашей школы очень даже успешно работают в медиа структурах. Не хочется, чтобы наши усилия уходили впустую, поэтому ужесточили правила и подход.

— Но все же большая часть ваших студентов успешно завершает курс. Некоторые даже становятся частью команды Report. Каковы принципы отбора кадров в агентство?

- Агентство — это не место для обучения. Сюда нужно прийти уже подготовленным. Об этом сказала одна из наших студенток, работающая сейчас в Report. Мы готовим людей, и этим процессом облегчаем работу редакторам. Они очень заняты и не могут позволить себе получать негодные материалы от неподготовленных людей. Редактор не может, и не должен работать за вас.

Во время отбора мы в среднем получаем 50–70, иногда 100 резюме, из которых отбираем всего 10 человек. Отчасти и в течение года постоянно обращаются за информацией. Из числа и этих людей также кого-то выбираем. При этом же часть студентов порой покидают медиа-школу на половине пути, не выдержав учебных нагрузок.

Из выпускников мы можем взять в Report в лучшем случае двух человек. Агентство не место, где редактор должен учить молодых журналистов элементарным вещам. У репортера должна быть основательная база, чтобы развиваться дальше. Постоянно идет процесс отсеивания. На самом деле те, кого мы не выбрали сейчас, могут работать в агентстве в дальнейшем. Просто нужно набраться опыта, так как нам нужны лучшие.

— К слову о требованиях к студентам. В одном из интервью вы сказали, что студент должен ежедневно смотреть азербайджанское телевидение, чтобы повысить уровень языка. В том же интервью вы отметили, что наше телевидение низкопробное и не соответствует стандартам. Так стоит ли его смотреть?

- При просмотре телевидения вы должны ставить себе вопрос: «Зачем я это смотрю».

Много передач азербайджанского телевидения смотрю с большим интересом. Или определенных людей, которые мне нравятся. Понимаю, что, слушая их, повышаю свой интеллектуальный уровень и уровень азербайджанского языка.

Чтобы был хороший азербайджанский, нужно где-то слышать нормативную азербайджанскую речь. На нашем государственном радио и на некоторых телеканалах уровень языка очень высокий.

С другой стороны, у наших каналов очень мало возможностей для создания качественных проектов. Медийный рынок небольшой, средств не хватает.

Телевидение в мировом масштабе — это миллиарды долларов. Чтобы удерживать хороших специалистов, нужно иметь много средств, которых у нашего телевидения нет. Низкопробных передач действительно много, но и возможностей для серьезных проектов тоже маловато. Представьте себе, что за рубежом для создание документального фильма, скажем о муравьях, приходится расходовать 5-7 лет, производя съемки в дикой природе. Это требует наличия огромных средств и профессиональных журналистов.

— Были ли примеры, когда ваши студенты предлагали идеи, которые стали затем частью образовательной программы?

- Каждая группа формирует наш образовательный процесс. Не было такой группы, из которой я не взял бы идей. Некоторые идеи я сразу поддерживаю, потом добавляю их в программу. В соответствии с уровнем последующих групп все это применяется.

Например, в медиа-школе есть проект просмотра фильмов о журналистике. Этот список фильмов формировался очень долго. Бывает, что я предлагаю группе фильмы, а они в свою очередь предлагают свои варианты. Смотрю эти фильмы и добавляю к основному списку.

Иногда предлагаю идеи и проверяю, способны ли молодые люди их реализовать. Если не получается, откладываю в сторону.

— Какие советы чаще всего звучат в ваших группах?

- Устойчивость к стрессу важна так же, как и обучение журналистике. Если ее нет, что вас ожидает в будущем? Вот вы попадаете в офис, а там сидят «акулы», готовые вас проглотить. Как вы будете противостоять им?

Иногда на кого-то «наезжаю», чтобы проверить их на прочность. Научить студентов журналистике не так сложно, но привить им стойкость к стрессу сложнее.

Для некоторых людей выйти на улицу, подойти к кому-то и провести опрос —непреодолимый стресс. Некоторым вообще трудно высказаться. Девушки обычно более смелые. Мужская половина моих групп чаще не готова рассказывать свои истории.

Я считаю, что обучение журналистике должно идти параллельно с наличием навыков стрессоустойчивости человека. Если это есть, удача будет вне зависимости от сферы деятельности.

— Какие у вас планы на развитие медиа-школы? Возможно, расширение?

- Любое расширение предполагает проблемы. Легче работать в небольших группах, где люди узнают друг друга, привыкают, понимают. Представьте себе университетскую аудиторию на сто человек. Каждый занят своим делом, результаты не очень утешительные.

У меня небольшие группы, но они более эффективны. Для расширения проекта требуется вложение больших сил.

Назпери Абдулова