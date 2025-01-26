МЧС распространило информацию в связи с пожаром в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

В селе Шорсулу Сальянского района частично сгорели кабина грузового автомобиля марки "Мерседес", 3 передних колеса и тент, натянутый на прицеп.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, во время пожара два человека получили ожоги.

Остальная часть грузовика была защищена от огня, возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.

2025/01/25 21:55

В селе Шорсулу Сальянского района два человека пострадали при взрыве топливного бака фуры.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время сварочных работ на баке грузовика.

В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили местные жители Алиев Паша Джаббар оглу, 1983 года рождения, и его сын Ализаде Гисмят Паша оглу, 2009 г.р.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу, после оказания первичной медицинской помощи Г.Ализаде был направлен в одну из столичных медучреждений.

По факту ведется расследование.