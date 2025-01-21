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Сеймур Бахшалиев: Конкурс The Best Business Awards, где я получил награду, имеет огромный международный масштаб

First News Media18:15 - Сегодня
Сеймур Бахшалиев: Конкурс The Best Business Awards, где я получил награду, имеет огромный международный масштаб

Молодой и талантливый инженер Сеймур Бахшалиев, переехавший в США для получения второго высшего образования в Atlantis University, уже добился значительных успехов в своей профессиональной сфере.

Он известен своими инновационными подходами к процессам бурения и активным участием в международных проектах. На его счету научные публикации, которые получили высокую оценку в профессиональных кругах, и победа в престижном международном конкурсе The Best Business Awards в номинации «Инженер года».

Представляем вниманию читателей интервью с Сеймуром Бахшалиевым.

- Сеймур, поздравляем с победой в престижном международном конкурсе «Инженер года». Расскажите, что для вас значит эта награда?

- Спасибо. Для меня это огромное достижение и признание моего труда. Эта награда символизирует годы упорной работы, исследования и практики. Я чувствую гордость и мотивацию продолжать развиваться в моей профессиональной области. Конкурс The Best Business Awards, где я получил эту награду, имеет огромный международный масштаб, привлекая участников из более чем 30 стран. Победа в такой конкурентной среде действительно особенная.

- Конкурс действительно имеет высокую репутацию. Расскажите подробнее о самом мероприятии и вашем участии в нем.

- The Best Business Awards проводится ежегодно с 2018 года. Нынешняя церемония награждения прошла 20 ноября в Москве, в ресторане Caspian и собрала более 3000 участников со всего мира, включая такие страны, как США, Германия, Китай, Россия и многие другие. Участники представляют свои проекты в различных номинациях, таких как IT, медицина, благотворительность и, конечно, инженерия.

Мой проект был направлен на разработку инновационных методов бурения, которые позволят сократить затраты и повысить эффективность нефтегазовой добычи. Эксперты конкурса высоко оценили уникальность и потенциал моего проекта. Я получил максимальные баллы за качество разработки, ее инновационность и предполагаемую эффективность.

- Какие этапы конкурса вы прошли?

- Конкурс включал несколько этапов. На первом этапе нужно было подать заявку с подробным описанием достижений, включая научные публикации и проекты. Среди моих научных работ особенно выделяются статья «Инновации в технологиях бурения и их влияние на эффективность бизнеса» и исследование «Sustainability and Corporate Governance in Drilling Operations». Эти исследования сосредоточены на повышении эффективности буровых операций и интеграции устойчивых методов в нефтегазовой отрасли. На втором этапе моя разработка была рассмотрена международным жюри, которое оценивало проект по следующим критериям: качество, уникальность, результаты внедрения и влияние на отрасль. Мой проект получил средний балл 9.6 из 10, что стало решающим для моей победы.

- Расскажите подробнее о вашем проекте.

- Мой проект сосредоточен на улучшении процессов бурения. Я внедряю современные технологии анализа данных для прогнозирования параметров, таких как скорость бурения и износ оборудования. Это позволит не только оптимизировать процессы, но и снизить затраты. Мое участие в специализированных курсах, таких как Tuv Austria, а также обучение в Atlantis University, дало мне уникальное сочетание инженерных и управленческих навыков, которые я применяю в работе над проектом.

- Какие цели вы ставите перед собой после победы?

- Победа вдохновляет меня на открытие собственной компании, которая будет специализироваться на буровых работах с применением инновационных технологий. Я также планирую участвовать в новых международных проектах, развивать отрасль и продолжать свои исследования, направленные на повышение экологичности и эффективности добычи полезных ископаемых.

- Ваш успех и талант — это также история о труде и упорстве. Что бы вы посоветовали молодым специалистам, которые хотят пойти по вашему пути?

- Никогда не переставайте учиться и стремиться к новому. Участвуйте в профессиональных сообществах, таких как SPE, NGWA, IADC, делитесь опытом, учитесь у коллег. Помните, что важна не только теоретическая база, но и практическое применение знаний. И, конечно, не бойтесь мечтать — именно мечты дают нам мотивацию двигаться вперед.

- Спасибо за интервью, Сеймур. Желаем вам дальнейших успехов и новых побед!

- Спасибо. Для меня большая честь поделиться своей историей с вашей аудиторией. Уверен, что вместе мы сможем вдохновить новое поколение инженеров.

Мурад Ахундов

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