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Трамп считает возможным расселение жителей сектора Газа в арабских странах

First News Media09:45 - Сегодня
Трамп считает возможным расселение жителей сектора Газа в арабских странах

Президент США Дональд Трамп считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, утративших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер сообщил в субботу в беседе с журналистами своего пресс-пула во время полета из Лас-Вегаса (штат Невада) в Майами (Флорида).

Как следует из распространенных пресс-пулом Белого дома высказываний Трампа, он уже переговорил на означенную тему с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Я хочу, чтобы он принял людей. Я хочу, чтобы Египет принял людей. <...> Там [в секторе Газа] в буквальном смысле слова все разрушено, почти все разрушено, и люди там умирают. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте", - сказал глава вашингтонской администрации.

Его попросили уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. "Возможен и тот, и другой вариант. Речь может идти как о временном, так и долгосрочном [варианте]", - ответил Трамп.

Президент США добавил, что на 26 января, запланирован его телефонный разговор с президентом Египта. "Я поговорю с ас-Сиси завтра", - заявил Трамп. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Вашингтона, Дохи и Каира Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня. Перемирие официально наступило 19 января.

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