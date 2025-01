Гасан Гасанов: Атешгях в Сураханы, однозначно, не является зороастрийским храмом! Часть первая.

Интервью 1news.az с видным азербайджанским государственным деятелем, дипломатом, ученым, доктором исторических наук Гасаном Азиз оглы Гасановым.

- Увaжаемый Гасан муаллим, на днях у нас было опубликован ваш материал об Атешгях в Сураханы. Ваше утверждение о том, что Храм Атешгях в Сураханы был воздвигнут в честь нашей Нушабы, оказалось смелым и неожиданным, и поэтому у наших читателей возникло много вопросов. Мы хотели бы, чтобы Вы внесли ясность в один из таких вопросов. В первой публикации Вы рассказали о том, почему считаете Атешгях в Сураханы посвящением нашей Нушабе. Сегодня мы хотели бы, чтобы Вы пояснили, на основании каких данных считаете, что Атешгях не является зороастрийским храмом?

- Большое спасибо читателям за повышенный интерес к моей публикации. Это краткое сообщение я составил по просьбе сотрудников Государственного агентства по туризму Азербайджана. С удовольствием внесу ясность в эту проблему. Свой ответ на ваш вопрос я разделю на две части. В первой части интервью отвечу, полагаясь на свидетельства Дж.Моди, одного из ведущих индийских исследователей зороастризма, который и сам являлся зороастрийцем. Далее, во второй части своего интервью расскажу об основных принципах почитания огня в образе богини Джаавалмухи (в данном случае она обожествленная Нушаба), о разнице в отношении к огню у почитателей Джаавалмухи и у зороастрийцев.

- На какие источники и исследования вы основываетесь, делая подобное смелое заявление?

- Я не хотел бы, чтобы мое соoбщение оценивалось всего лишь как смелое. Мое сообщение, хотя на первый взгляд может казаться публицистикой, но на самом деле основано исключительно на научных источниках почти десятка авторов. В числе авторов - признанные античные историки Арриан, Квинт Курций Руф, Диодор Сицилийский, Плутарх, Юстин. Я в нескольких случаях использовал сообщения Низами Гянджеви, который хотя и был поэтом, но поэму «Искендер-наме» («Сказание об Александре Македонском») он написал, ссылаясь на сугубо исторические произведения. Античный автор Элиан сообщает, что еще при жизни Александра был написан его портрет, о чем сообщает также Низами Гянджеви. В античных источниках признается, что в Кура-Аракском междуречье жили саки, а регион назывался Сакасена. О Сакасене как Стране саков, сообщают также античные авторы Плиний и Страбон. В 30—33 строках знаменитой Бисутунской надписи, составленной в 512г. до н.э., сообщается: «Говорит Дарий-царь: эти саки были вероломны и не почитали Аурамазду. Я почитал Аурамазду. Милостью Аурамазды я поступил с ними согласно своему желанию». Не может быть иного, более надежного источника для определения религиозной принадлежности саков, чем Бисутунская надпись, составленная самим персидским царем Дарием, который неоднократно подчеркивает свою зороастрийскую принадлежность. Таким образом, саки, в числе которых и сакская принцесса и воительница Нушаба, проживавшие в Сакасене не были зороастрийцами. О том, что на юге Албании, то есть в Кура-Аракском междуречье жили женщины-воительницы, сообщается и по итогам вторжения на Южный Кавказ, римского полководца Помпея. Я ссылаюсь на историческое сочинение M.K.Ferishta, написанном до 1612 года на персидском языке - «Тарихи-Феришта или История возвышения магометанской власти в Индии» и опубликованном в Бомбее в 1831 году на английском языке. M.K.Ferishta в своем сообщении охватывает почти тысячу лет истории с 4 века до н.э. и вплоть до 14-15 вв. н.э. Я также основываюсь на исследованиях современных ученых из США, Великобритании и Австралии, таких как Adrienna Mayor, Elnzabeth Baynham, Marta Munding, Воsworth F.B., которые тщательно исследовали тему о встрече Александра с амазонками, что считают вполне правдоподобным.

- Что Вы можете сказать о мировоззренческой принадлежности храма Атешгях в Сураханы в части его возможной зороастрийской принадлежности?

- В пользу его зороастрийской принадлежности ничего не могу сказать, а все, кто об этом говорят, не имеют никаких оснований. К сожалению, должен сказать, что некоторыми лицами Атешгях действительно выдается за зороастрийский памятник. Но сообщения источников, наблюдения многих очевидцев, тексты и религиозные атрибуты, имеющиеся на самом памятнике и результаты научных исследований, не дают никаких оснований для подобных утверждений.

- Подтверждает ли Моди наличие подобных храмов в Индии?

- Да, такие подтверждения имеются. При этом речь идет не просто о схожести двух храмов, а сами индусы считают два храма - один из которых в Сураханы, а другой в Индии – храмами-побратимами. Этот индийский храм находится в долине Гималая. В своей книге Дж.Моди пишет об этом храме. Он пишет: «В 1900 г. н.э я отправился в долины Кангра (в Гималаях) и по пути посетил Paalanpoor и Baeznaath. В то время я слышал, что есть деревня Джвааладжи/Jwaalaajee, где природные газы выделяются из земли днем ​​и ночью, и верующие индусы бросают на нее осветленное масло (гхи), так что огонь загорается, как огромный огненный шар. Я пошел туда, услышав об этом, и увидел место этого горящего вещества (Джвааладжи). Разговаривая там с индусами, узнал, что они называют этот храм Малым Джвааладжи и заявляют, что их Большой Джвааладжи находится в Баку, Азербайджане». Напоминаю, что выше мы отметили, что Дж.Моди на стенах сураханского Атешгяха прочитал имя божества Jwaalaajee/Джвааладжи. Из этого сообщения Дж. Моди следует, что в далекой Индии, имеется такой храм огня, посвященный тому же божеству, что и в случае сураханского Атешгяха.

- Получается, что паломничество - это путь между «Малым Джвааладжи» и «Большим Джвааладжи»?

- Многие индийские паломники, как сообщалось, путешествовали от одного к другому, проходили тысячекилометровый путь между священных огней Баку и Кангры. Английский полковник Стюарт (1897), встретившийся в Атешгях Баку с паломниками из огненного храма Кангра в Индии, писал: «Индуистские посетители приходят в Баку лишь после посещения храма Джавала Мухи [«Огненный рот»] района Кангра», как если бы это было правилом. На самом деле, два пламени Кангры и Баку были связаны между собой, как отметил сэр Дж.Дж. Моди (1926).

- Вы сказали о неких индийских источниках, в которых сообщается об Абшеронских огнях. Говорил ли об этом Моди, будучи в Баку?

- Да, говорил. Моди сообщал, что паломникам индийского храма Jwaalaajee/Джвааладжи не только известно про сураханский Атешгях, но они свой храм в регионе Kangra признают «Младшим Джвааладжи», а наш Атешгях - «Большим Джвааладжи»!

- Вы сказали, что Моди был в храме Джвааладжи в Индии, а был ли он у нас в Сураханы?

- Да, был. Джамшид Моди пишет: «Храм, называемый Атешгях, «был возведен для удовлетворения религиозных потребностей многочисленных индусских торговцев, прибывающих в Баку. Наши индуистские братья считают Огонь («Агни») Богом. Природные газы выделяются из земли в этом месте, поэтому здесь, на месте огня, естественно происходящего из земли, они основали индуистский храм для поклонения огню. А из первоначальной группы браминов некоторые скончались, а некоторые из оставшихся вернулись на родину. В этом месте мне показали длинную комнату и сообщили, что около 40 лет назад русский царь Александр III посетил это место с желанием стать свидетелем ритуала индуистского брамина. Поэтому местные чиновники собрали несколько брахманов, которые все еще жили здесь, и они провели ритуал огня в этой комнате перед царем. Я провел два часа, осматривая это место. Я также осмотрел маленькие жилые комнаты, прилегающие к главной площади этого здания, которые напоминали ячейки индийских буддийских монастырей для их монахов. Я также осмотрел место, где они кремировали тела мертвых индусов. В центре находится яма глубиной около 2–3 футов и площадью около 4 футов, похожая на яму, которую наши индусские братья выкопали для своего ритуала «хаома» (или сома). Из-за природного газа, выделяющегося из этой ямы, огонь мог быть зажжен. В центре купола есть большое отверстие, из которого естественный солнечный свет проникает в яму. В Parsee Atash Kadeh (В Персидских храмах Огня - Г.Г.) принимаются строгие меры предосторожности, чтобы не допустить попадания естественного солнечного света непосредственно на священный огонь, горящий в Святилище. На четырех сторонах этого сооружения были предусмотрены отверстия для выхода дыма. У входа в здание находится камень с надписью нагийским шрифтом, который в начале ссылается на индуистского бога Шри Ганешу. Здание упоминается в надписи как «JWAALAAJEE» (Джваалахи), что означает «какое-то здание горящего вещества». А дата установки упоминается как 1866 календарный год индуистского Викрамааджита (эквивалент европейской 1810 г. н.э.). Эта надпись содержит девять строк, и рисунки, нарисованные в этой надписи, следующие: в первом ряду сначала цветок, затем колокольчик («ГАНТ»), затем солнце, затем огненный шар и снова фрукт. Во втором ряду ниже этого есть цветок, затем трезубец Господа Шивы («ТРИШУЛ»), затем символ свастики (индуистский стиль), затем второй трезубец и затем цветок. В надписи мы видим: «SHREE GANESHAAYANUM», Vikramaajeet индуистский календарный год («Vikr»).

- Вы привели описание Моди Атешгяха, а к какому выводу он пришел относительно религиозной принадлежности сураханского Атешгях?

- По результатам увиденного он сообщает: «Я считаю, что, парсы (зороастрийцы), должны полностью исключить представление о том, что здание в Баку является Парсе Ааташ Кадех (Зороастрийский Атешкях - Г.Г.)». «Не только я, но и любой Парс (зороастриец – Г.Г.), который немного знаком с религией наших индуистских братьев, их храмами и их обычаями, изучив это здание с его надписями, архитектурой и т. д., придет к выводу, что это не «Парсе Аташ Кадех», а индусский Храм, чьи брамины (священники) поклонялись огню (санскрит: агни)». Далее Джамшид Моди также пишет: «Рядом с городом Баку в деревнях Суратшаана и Эмиджан, (Сураханы и Амираджан - Г.Г.) где огонь исходит от земли, жили индусы, пришедшие из Индии. Это были брахманы. Они сделали храм и почитали огонь много лет. Они жили там, но сейчас их нет в Баку. Они не парсы – гебры (не зороастрийцы), которые почитали Заратуштру». Дж.Моди также критически относился к утверждениям некоторых европейцев далеких от зороастрийской религии относить Атешгях к зороастризму. Моди пишет: «Около 20 лет назад, в 1905 году, была опубликована большая книга «Баку» Дж. Генри. В нем ошибочно указано, что в Сураханском храме находился Парси Аташ Кадех». Джамшид Моди, придя к выводу, что Сураханский Атешгях не имеет отношения к зороастризму, тем не менее неоднократно пытался верифицировать свое решение. О своем выводе он докладывал на научных конференциях в Индии, благодаря его усилиям в газете «Таймс оф Индия» эта тема была поднята для обсуждения. Он опубликовал факты, выявленные им самим, а также использовал результаты исследований своих единомышленников, как Свена Хедин и Диншоу Эдулджи Ваачхаа. По результатам обсуждения мнение Моди о том, что сураханский Атешгях не является зороастрийским святилищем, получило всеобщую поддержку.

- Вы отметили, что Дж. Моди был в Азербайджане. Пишет ли он в своей книге об иных наблюдениях?

- По результатам своего визита в Баку в 20-х годах 20-го века, Джамшид Моди был принят руководителем Азербайджанской Республики Самедом Агамалыоглу. Я привожу важные аспекты этой беседы: «…я (Моди) обратил его внимание и попросил: «Было бы хорошо, если бы Аллах (Бог) не был забыт здесь». Он (С.Агамалыоглу) решительно сказал, что: «Мы никогда не забывали Бога (Аллаха) и никогда не забудем Его; однако, Бог, кажется, забыл нас. Он держал их в очень плохом состоянии в прежней Российской империи». Он смотрит на новые изменения как на ренессанс своей страны. Он (С.Агамалыоглу) сообщил мне, что он не вмешивается в независимость какой-либо религии в его стране. Следующими несколькими словами он заставил меня задуматься о своей приверженности. Он сказал: «Если вы, зороастрийцы, придете сюда и скажете мне, что вы хотите, чтобы здание Сурхани Аташ-Каде было вашим Аташ-Кадех, тогда я с радостью сделаю это». Обращаю внимание читателя на то, что руководитель Азербайджана отмечает, что с радостью признает сураханский Атешгях зороастрийским храмом и готов передать его для богослужения, в частности, зороастрийцам Индии. Но Джамшид Моди, добросовестный зороастрийский ученый, далекий от конъюнктуры, отказывается признать Атешкях зороастрийским храмом, утверждая, что это не зороастрийский, а индусский храм.

- Кто, кроме Вас и Моди, отрицают зороастрийскую принадлежность Атешгях в Сураханы?

- Специалист по Персии и зороастризму A. V. Williams Jackson в работе «From Constantinople to the home of Omar Khayyam» (изд. New York, 1911), составил специальную главу «The oil-fields and the fire-temple of Baku». В этой главе он выражает убежденность, что Атешгях - исключительно индуистский, а не зороастрийский храм. Он упоминает авторов, которые искренне считают храм индуистским, а также тех, которые описывают проводимые здесь индуистские ритуалы, и заблуждаясь, называют их зороастрийскими. Ученый Эйхвальд (1825-1826), четко описывает храм и некоторые церемонии, на которых паломники упоминают имена индуистских божеств, - Рама («Рахма»), Кришна Q Krisehni '), Хануман («Ханума») и Агни («Аган»), бог огня - все они брахманические. Одним из ритуалов были удары по раковине («Тритонмушель»). Он приводит изображение храма с его обнаженными паломниками и упоминает храм Кангра в Индии. Особое внимание при описании Эйхвальд уделяет месту в монастыре, где сжигают тело паломника, что не оставляет никакого сомнения в индуистском, а не зороастрийском происхождении храма. Эйхвальд правильно подчеркивает, что индийских огнепоклонников здесь называли Габрами (Это слово на самом деле происходит от мусульманского слова «кяфир» т.е. «не мусульманин».). В ноябре 1858 года Александр Дюма посетил храм. В своих заметках он служителей называет «парсами», «гебрами» и «маджусами», и даже потомками волхвов. В то же время в приводимом им же здесь описании ритуала, он называет паломников «непослушным индусом», и обращает внимание на частое повторение в песнопении божественного имени Брахма, использование цимбал и прострацию-поклонение в сугубо индуистской форме. Немецкий поэт Фридрих Боденштедт (ученик Мирза Шафи Вазеха), проведя семь лет в России и на Кавказе, в 1847 году, рассказывая об «Атешга», говорит, о его посвящении индуистскому богу Вишну, идолопоклонничестве, и варварском самоунижении тела (аскетизм), что не имеет ничего общего с зороастризмом и на самом деле это всего лишь индуизм. Англичанин Petzholdt (1863-1864), упоминая зороастрийских божеств, подробно описывает святилище и церемонии, которые на самом деле были полностью индийско-брахманические, а не зороастрийские. В 1872 г. немецкий барон Тильманн посетил храм Атешгях, и с одной стороны, ошибочно предположил, что поклонение было в честь Ахура Мазде, а с другой - дал описание, показавшее, что это индуистский, а не парсийский (зороастрийский) ритуал. Дополнительным фактором в пользу индийского, а не персидско-зороастрийского происхождения является архитектурный стиль храма. Немецкий исследователь Heinrich Brugsch (Im Lande der Sonne, Berlin, 1886.) заметил, что алтарь святилища был построен в индийском стиле и оно производит впечатление, похожее на индуистское религиозное здание Дхармасaлe (Town of Dharmasthala).

- Мысль о том, что храм Атешгях имеет отношение к зороастризму, распространено не только среди нашего населения, но и среди многих туристов. Многие приходят сюда именно получить зороастрийскую информацию.

- Распространение какой-либо идеи не является гарантией ее достоверности. Атешгях не был создан в качестве зороастрийского храма и неправильно его так представлять. Кстати, на одном из сайтов я прочитал, что турист, посетившей Атешгях, ушел разочарованным, ссылаясь на то, что, хотя храм пропагандируется как зороастрийский, он ничего подобного здесь не увидел. Думаю, представление Атешгях в качестве храма огнепоклонников и, подчеркивание того, что его прототип находится в Индии в Гималайской долине, значительно более сильный бренд, чем придуманные безосновательные зороастрийские версии.

Продолжение следует

Читайте по теме:

Гасан Гасанов: Храм Атешгях в Баку посвящен правительнице Арана – Нушабе, обожествленной Александром Македонским

Политический отдел 1news.az