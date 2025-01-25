Трамп решил передать Израилю бомбы, поставки которых приостановил Байден

Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение снять ограничения на поставки Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов (около 907 кг).

Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц еврейского государства, Белый дом распорядился о снятии введенного администрацией предыдущего американского лидера Джо Байдена запрета на "поставки Израилю бомб массой 2 тыс. фунтов".

По сведениям портала, "в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США, погрузят на судно и доставят в Израиль". Администрация Байдена опасалась, что применение этих вооружений в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения, отмечается в публикации.

Источник: ТАСС