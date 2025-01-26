Тпамп подтвердил заморозку выделения помощи другим государствам

Президент США Дональд Трамп подтвердил заморозку выделения помощи другим государствам, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Я ввёл заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи!» — приводит его слова агентство.

Он также подтвердил создание департамента эффективности госуправления, к работе которого будет привлечён предприниматель и политик Илон Маск.

Ранее газета The Politico сообщила, что госсекретарь США Марк Рубио поручил приостановить почти всю зарубежную помощь США на 90 дней, включая Украину.

Кроме того, Белый дом распорядился приостановить финансирование международных программ Соединённых Штатов по разминированию.