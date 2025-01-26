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КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

First News Media09:30 - Сегодня
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Как передает ТАСС, запущенные ракеты преодолели дистанцию 1,5 тыс. км примерно за 7,5 тыс. секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 км/ч. Испытание не повлияло на безопасность соседних стран, отмечает ЦТАК.

По данным агентства, испытания стали частью "плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с изменяемой обстановкой безопасности в регионе".

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян продолжит совершенствовать "средства сдерживания войны". "Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе <...> укрепленных военных сил", - добавил он.

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