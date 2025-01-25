В Баку представлено нематериальное культурное наследие Китайского Нового года - ФОТО

25 января жителям и гостям Баку было представлено нематериальное культурное наследие Китайского Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при организации посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане и Института Конфуция, действующего при Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие по случаю Китайского Нового года. Мероприятие началось с яркого и веселого танца «красного дракона».

Временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Азербайджане Дин Тао от имени посольства передал всем участникам самые искренние новогодние поздравления и вручил подарки присутствовавшим детям.

Мероприятие продолжилось интерактивными развлекательными программами, мастер-классом по приготовлению манты к Китайскому Новому году и традиционными китайскими танцами.

Праздничное мероприятие вызвало интерес у жителей и гостей столицы.