Турция получила от Соединенных Штатов исключение для «Газпромбанка» на оплату газа из России.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу Минэнерго Турции Алпарслана Байрактара.

«Турция получила от США исключение для «Газпромбанка» при оплате за российский газ. Турция будет продолжать оплату за газ через «Газпромбанк», - приводит слова министра телеканал.

В конце ноября США ввели санкции против «Газпромбанка», через который, в том числе, проходят иностранные платежи за российские газ и нефть.

После этого Турция заявила, что санкции негативно отражаются на ней и обратилась к США с просьбой сделать исключение для «Газпромбанка» при оплате за российский газ.