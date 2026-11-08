 Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа

Редакция 1news16:10 - Сегодня
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Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа

Город Шуша на протяжении 28 лет находился под оккупацией, однако не утратил своего национального духа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.

Глава государства напомнил, что ровно шесть лет назад город был освобожден от армянской оккупации.

"Нас радует, что в День Победы вы находитесь вместе с нами. Шесть лет назад Шуша была освобождена от армянской оккупации. Днем позже Армения официально капитулировала, и тем самым завершилась 30-летняя оккупация", - сказал Ильхам Алиев.

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