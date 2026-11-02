При ударе ВС России по Запорожской области Украины погибли 24 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в поселке Камышеваха Запорожского района Украины возросло до 24 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что среди погибших также двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти пострадавших также два спасателя.

«Сегодня Запорожский район пережил страшную трагедию. Мы потеряли двоих наших коллег - Дениса Коноваленко и Алексея Сущевского. Обоим было 44 года, еще двое - ранены и находятся в больнице», - приводятся в публикации слова главы ГСЧС Украины Андрея Даника.

По данным ведомства, в результате серии ударов разрушены спортивный зал и хозяйственное строение, повреждено здание школы, уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

22:03

Россия дважды бомбила Камышеваху Запорожской области, под прицелом находились места, где выдавали гуманитарную помощь. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 18 жителей поселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram , председателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в Telegram и начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

«С утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. На данный момент известно, к сожалению, о 18 погибших, пятеро ранены», - прокомментировал удар В.Зеленский в соцсети.

По его данным, поисково-спасательная операция на месте бомбардировки продолжается. К работам привлечены военные, спасатели, силы специальных служб.

Украинский лидер подчеркнул, что подобные шаги со стороны России лишь говорят о нежелании Москвы идти по пути деэскалации конфликта.