Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха

Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством Ильхама Алиева героически освободил Карабах.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции в Шуше.

«Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством моего брата Ильхама Алиева героически освободил Карабах. Эта славная Победа стала воплощением справедливой борьбы Азербайджана», — сказал турецкий лидер.