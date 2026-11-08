6-я годовщина славной Победы отмечена во Вьетнаме

Посольство Азербайджана во Вьетнаме провело в Ханое торжественное мероприятие по случаю Дня Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали представители государственных структур Вьетнама, председатель и почетный председатель, члены Ассоциации вьетнамо-азербайджанской дружбы, вьетнамцы, ранее обучавшиеся в Азербайджане, руководители и сотрудники дипломатических представительств, представители медиа и наши соотечественники.

Минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, отдавших свои жизни за свободу и целостность наших земель.

Посол Шовги Мехдизаде сказал, что эта великая Победа, одержанная нашей славной Армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в нашу историю. Отметив, что в результате исторической Победы Азербайджана в Отечественной войне, а также решительных антитеррористических мероприятий в 2023 году был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, посол подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность на основе международного права. Было подчеркнуто, что достигнутая нами Победа, наряду с освобождением исконных земель Азербайджана, также заложила основу для мира и стабильности в нашем регионе.

Коснувшись двусторонних отношений, посол отметил, что дружеские связи между нашими народами были заложены благодаря визитам Общенационального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам и Президента Хо Ши Мина в Азербайджан. Он подчеркнул, что сегодня исторически сложившиеся отношения успешно развиваются во всех сферах.

Затем под звуки азербайджанской музыки участникам мероприятия были представлены блюда национальной азербайджанской кухни.