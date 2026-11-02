Трамп заявил о готовности превентивно помиловать Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем готов помиловать в предварительном порядке Илона Маска и его ближайших помощников, если Демократическая партия получит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября.

В подкасте Pod Force One газеты New York Post Трамп отверг предположение журналистки издания Миранды Дивайн о том, что демократы якобы попытаются национализировать компанию SpaceX. Однако добавил, что он готов защитить предпринимателя и его ближайших помощников в случае необходимости.

"Мы просто должны защитить этих людей", - сказал Трамп. На вопрос, каким образом американский лидер собирается это сделать и прибегнет ли он к помилованию в предварительном порядке, Трамп ответил утвердительно. "Я сделаю это, если понадобится. Конечно", - подтвердил он.

Действующий президент США может помиловать в предварительном порядке тех, кому еще не предъявлены какие-либо обвинения. Это сильно затруднит или сделает невозможным судебное преследование этих людей со стороны федеральных властей.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 36 штатов и территорий. Обе палаты Конгресса находятся в настоящее время под контролем республиканцев.

Источник: ТАСС