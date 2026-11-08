Ильхам Алиев: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

"Наше единство и братство нерушимы. Те, кто пытается их разрушить, никогда не достигнут своей цели. Их мечты так и останутся несбыточными. Мы бережно храним это богатство. Оба народа и прежде всего лидеры двух стран никому не позволят встать между нами или ради собственных интересов бросить тень на наше единство, братство и солидарность", - сказал президент.