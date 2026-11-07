Число погибших при стрельбе в Кракове возросло до шести, ранены 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число погибших при стрельбе на площади Кракова возросло до шести человек, 15 человек получили ранения.

Как передает 1news.az со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют последние данные правоохранительных органов.

"Нападавший стрелял из своего автомобиля по случайным людям. Преступник был ранен при перестрелке с полицейскими и доставлен в больницу. Также были ранены двое полицейских, состояние одного из них тяжелое", - отмечается в сообщении.

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар уточнил, что 12 из 15 пострадавших также находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу терактом.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, 25-летний нападавший является гражданином Польши. Он был одет в камуфляжную форму и стрелял из военной винтовки AR15. При попытке скрыться с места преступления его автомобиль врезался в другое транспортное средство.

20:03

Число погибших при стрельбе на центральной площади Кракова возросло до пяти.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные медиа, об этом сообщила полиция Малопольского воеводства.

"В результате инцидента на Главной рыночной площади погибли пять человек, более 10 получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими, сейчас его везут в больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", - говорится в заявлении.

19:39

На главной рыночной площади польского Кракова произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще 10, включая двоих полицейских, пострадали.

Как передает 1news.az со ссылкой на RMF24, на месте происшествия ведется спасательная операция, привлечен санитарный вертолет.

Отмечается, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда неизвестный злоумышленник на автомобиле, проезжая по улице Славковской в направлении главной рыночной площади, начал беспорядочную стрельбу по прохожим. Позднее он был задержан.

Один из магазинов и трамвай были повреждены в результате стрельбы, уточняется в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию в соцсети X.

«Министр внутренних дел держит меня в курсе ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует обстоятельства и все обстоятельства нападения», - написал премьер.