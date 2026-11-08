Фонд поддержки энергетики Украины подписал в октябре контракты на €200 млн

Фонд поддержки энергетики Украины в октябре подписал 90 контрактов на поставку энергетического оборудования на общую сумму почти 200 млн евро. Это самый высокий месячный показатель с момента создания Фонда.

Как сообщает 1news.az, об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в соцсети X.

Шмыгаль отметил, что в 2026 году Фонд значительно ускорил темпы работы, благодаря чему энергетические компании получили возможность быстрее восстанавливать инфраструктуру, поврежденную во время войны с РФ.

По словам Шмыгаля, с начала года было заключено 660 контрактов на общую сумму 515 млн евро. При этом совокупная стоимость контрактов, подписанных Фондом с момента его основания, превысила 1,32 млрд евро.

В перечень закупаемого оборудования входят силовые трансформаторы, оборудование для подстанций, техника и другие критически важные компоненты, необходимые для восстановления электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов.