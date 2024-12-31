Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании

В 2024 году McDonald’s отмечает 25 лет своей деятельности в Азербайджане – четверть века, за которые бренд стал неотъемлемой частью повседневной жизни тысяч людей.

В рамках этой знаменательной даты руководство компании организовало встречу с журналистами ведущих азербайджанских изданий, чтобы обсудить итоги многолетней работы, благотворительные проекты и планы на будущее. На вопросы представителей СМИ ответили Председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде и Генеральный директор компании Оскар Богопольский.

1. В этом году McDonald’s отмечает 25-летие своей деятельности в Азербайджане. Как бы вы подытожили итоги за прошедший период?

Фарид Али-заде:

«McDonald’s начал свою деятельность в Азербайджане в 1999 году, в период, когда страна под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева активно стремилась к стабильности и развитию. Открытие первого ресторана стало символом открытости Азербайджана для международного бизнеса.

За эти годы компания открыла 30 ресторанов, предоставила более 14 500 рабочих мест и стала важным экономическим и социальным игроком. Мы гордимся тем, что мы 100% азербайджанская компания, которую представляют граждане Азербайджана. McDonald’s также является крупнейшим налогоплательщиком в ресторанной сфере страны, что подчеркивает нашу приверженность поддержке экономического развития Азербайджана.

Оскар Богопольский:

«Сегодня McDonald’s обслуживает более 20 миллионов гостей в год, включая местных жителей и туристов. Мы гордимся, что наши рестораны стали частью повседневной жизни, предоставляя высокий уровень сервиса и качество продуктов. Наш коллектив насчитывает более 2 500 сотрудников, а сотрудничество с более чем 100 местными поставщиками способствует укреплению локальной экономики.»

2. Можно ли сказать, что локализация производства является одним из приоритетов компании?

Фарид Али-заде:

«Локализация производства – одно из стратегических направлений нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с местными поставщиками, предоставляя им возможность соответствовать международным стандартам качества. Например, недавно мы начали сотрудничество c компанией “AzProtein Food’s Group”, которая поставляет халяльную сертифицированную говядину для наших ресторанов. Этот проект отражает долгосрочную приверженность компании к поддержке местного производства и развитию ненефтяного сектора экономики.»

Оскар Богопольский:

«Среди наших партнёров – такие компании, как “Milla”, “Bizim Süfrə” и “A Agro”. Они поставляют нам молочные продукты, соусы и свежие овощи. Эти партнёрства позволяют нам не только укреплять цепочки поставок, но и стимулировать развитие локальной промышленности, поддерживая экономику Азербайджана.»

3. Какие благотворительные инициативы вы считаете наиболее важными?

Фарид Али-заде:

«За 25 лет своей деятельности McDonald’s Azərbaycan реализовал более 100 благотворительных проектов и множество акций в рамках корпоративной социальной ответственности. Среди наиболее значимых инициатив – проекты для детей шехидов и ветеранов, реализуемые в рамках нашего сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ), а также образовательные программы для студентов с ограниченными возможностями и проекты, направленные на развитие творческих способностей детей. Эти инициативы включают в себя как образовательные, так и благотворительные проекты, ориентированные на поддержку детей и молодёжи.»

Оскар Богопольский:

«Как один из примеров наших инициатив в поддержке детей и молодёжи можно выделить проект “Юные писатели”, который дал детям из Гянджи, пострадавшим во время войны, возможность раскрыть свои таланты. По итогам проекта была выпущена книга со сборником их сказок. Также проект “Солнечные сердца”, где дети с синдромом Дауна создавали уникальные картины. Эти инициативы демонстрируют нашу приверженность созданию инклюзивных возможностей для творческого и личностного развития молодёжи.»

4. Как известно, компания также уделяет внимание вопросам экологии. Не могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее?

Фарид Али-заде:

«McDonald’s Azərbaycan действительно придает большое значение экологической ответственности и устойчивому развитию. В рамках наших инициатив мы значительно сократили использование пластика в ресторанах, заменяя пластиковые изделия на более экологичные альтернативы. По нашим подсчетам, ежегодно мы избегаем использования приблизительно 35 тонн пластика.»

Оскар Богопольский:

«Мы регулярно организуем посадку деревьев и субботники по очистке общественных пляжей. Эти мероприятия стали важной частью нашей корпоративной культуры и направлены на поддержку устойчивого развития. Также в рамках объявленного в Азербайджане “Года солидарности во имя зеленого мира” мы реализовали проект “Эко Амбассадоры”, в котором дети из интернатов помогали в охране окружающей среды, приобретая практические навыки и знания.»

5. Какие ещё международные стандарты, внедренные компанией, стали наиболее значимыми для азербайджанского рынка?

Оскар Богопольский:

Стандарты качества – это основа нашей работы. Мы применяем их на всех уровнях – от выбора продуктов до взаимодействия с гостями. Сотрудники проходят обучение по международным программам, что помогает им предоставлять высокий уровень обслуживания и развивать навыки, которые останутся полезными в будущем.

Говоря об инновациях, особое внимание стоит уделить услуге «МакАвто», которая остается одним из ключевых элементов для обеспечения быстрого обслуживания наших гостей, позволяя им получать заказы, не выходя из автомобиля.

Кроме того, мы внедрили концепцию Experience of the Future, основанную на новейших технологиях в ресторанном бизнесе. Все рестораны оснащены интерактивными киосками самообслуживания, а мобильное приложение предоставляет гостям доступ к эксклюзивным предложениям. В скором времени в нем появится функция удобного оформления заказов, что сделает посещение McDonald's еще более комфортным.

6. Какие планы у компании на ближайшее будущее?

Фарид Али-заде:

«Мы уверены, что под руководством господина Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжит активно развиваться, создавая благоприятные условия для роста экономики и реализации новых инициатив. В ближайшие 4 года мы планируем расширить сеть ресторанов до 50 локаций и увеличить число сотрудников до 4 500 человек. Мы также намерены укреплять сотрудничество с местными производителями, чтобы ещё больше продуктов производилось внутри страны. Это позволит нам внести значительный вклад в развитие экономики и общества Азербайджана»

Компания McDonald’s Азербайджан поздравляет весь азербайджанский народ с наступающим Днём солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!