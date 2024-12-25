МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 28 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

28 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек, из них 22 человека доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП задействованы 150 человек личного состава и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.

Источник: ТАСС

12:12

25 человек выжили при крушении самолета Embraer 190 компании AZAL в Казахстане, сообщили в МЧС республики.

В ведомстве отметили, что 22 человека госпитализированы.

На месте крушения пассажирского самолета работают 150 спасателей и 45 единиц техники.

Источник: ТАСС

12:00

Среди пассажиров самолета Embraer 190 компании AZAL, потерпевшего крушение в Актау в среду, было 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 – Кыргызстана.

11:43

В общей сложности 67 человек находились на борту самолета Embraer 190 компании AZAL, потерпевшего крушение в Актау в среду.

Из них 62 - пассажиры и 5 - члены экипажа, сообщает пресс-служба AZAL.

В сообщении отмечается, что среди пассажиров детей не было. Информация о пострадавших скоро будет представлена. Отмечается наличие выживших, которым оказывается первичная медицинская помощь.

На месте происшествия осуществляются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана.

11:31

Шесть человек выжили в результате падения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершившего аварийную посадку в 3 км недалеко от города Актау.

Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

11:18

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил «аварийную посадку» в 3 км недалеко от города Актау.

Об этом говорится в сообщении AZAL.

По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.

Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности.

11:08

По предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в российский Грозный, упал недалеко от Актау, передает Tengri Travel.

«Официального подтверждения пока нет. В редакцию поступают видео с места происшествия.

Ждем официального подтверждения от КГА. Сообщалось, что ранее этот самолет подал сигнал ЧС», сообщает сайт.

11:06

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау, сообщил новостной портал Tengrinews.

По предварительным данным портала, борт следовал из Баку в Грозный.