Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами.

Об этом сказал начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, сотрудники банков никогда не запрашивают СМС-коды для подтверждения операций или другие данные, только мошенники интересуются конфиденциальной информацией:

"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят с иностранных номеров, представляются сотрудниками банка и под предлогом того, что банковская карта взломана, запрашивают у граждан конфиденциальные данные. Только за 19-20 декабря таким образом были похищены средства с банковских карт десятков граждан на общую сумму около 149 тыс. манатов".

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не раскрывать конфиденциальную информацию о банковских картах ни при каких обстоятельствах.