Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса во время посадки на борт.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам выжившего пассажира Заура Мамедова, представители авиакомпании не хотели пускать мужчину на самолет, сославшись на запрет, хотя перед этим он прошел регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в чистой зоне.

Собеседник SHOT рассказал, что не попавший на борт пассажир спорил и настаивал на том, что может лететь, однако в итоге он вернулся обратно в терминал.

Сам Заур, который летел из Баку с похорон отца, получил ранение ноги и травмы лица. В момент падения самолета он отправил своей девушке сообщение о том, что воздушное судно терпит крушение. По его словам, сразу после катастрофы он пытался спасти всех, кого мог.