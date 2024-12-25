В Ходжалы будет построена телебашня

На административной территории Ходжалинского района будет построена телебашня.

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

Так, производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" начинает соответствующие работы в рамках строительства. Производственное объединение поручило строительство телебашни ООО "Керпю-Бина-Тикинти" и заключило с ним контракт на сумму 18,4 миллиона манатов.

Отметим, что ООО "Керпю-Бина-Тикинти", которое будет осуществлять работы по строительству телебашни в Ходжалинском районе, было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 300 тыс. манатов является Гёюшов Халиг Авдил оглу.