Состоялось заседание Госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы

25 декабря состоялось заседание Государственной комиссии, созданной по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, председатель Комиссии Али Асадов сообщил, что Президент Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование инцидента.

Государственная комиссия рассмотрела ряд важных и неотложных вопросов, в том числе дела, связанные с оказанием необходимой помощи пострадавшим и получившим ранения в результате авиакатастрофы. Министру здравоохранения Теймуру Мусаеву были даны соответствующие поручения по оказанию медицинской помощи этим лицам совместно с казахстанской стороной.

Отмечалось, что ведется работа по идентификации лиц, погибших в результате катастрофы. Были даны поручения по принятию неотложных мер по проведению необходимой работы с семьями и близкими пострадавших.

Было отмечено, что по созданной в Международном аэропорту Гейдар Алиев «Горячей линии» члены семей и родственники пассажиров разбившегося самолета были своевременно проинформированы, им оказана психологическая и другая необходимая поддержка.

Сообщалось, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с казахстанскими коллегами расследует причины инцидента и ведет расследование по уголовному делу. Было поручено регулярно информировать общественность о ходе расследования.

Было также отмечено, что приняты соответствующие меры по организации эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана, пострадавших в результате аварии и в настоящее время, находящихся на лечении в Актау, в порядке необходимости и на основании согласия врачей.

Подчеркивалось, что существуют постоянные тесные контакты и совместная работа с казахстанскими коллегами на уровне членов правительства по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим и решения других вытекающих из этого вопросов. Членам комиссии были даны поручения, связанные с проведением соответствующих работ в пределах их полномочий.