МЧС и AZAL опубликовали совместное заявление по поводу авиакатастрофы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) опубликовали совместное заявление по поводу потерпевшего катастрофу самолета.

В заявлении отмечается, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.