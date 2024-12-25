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Великий герцог Люксембургский отрекается от престола в пользу сына

First News Media22:10 - Сегодня
Великий герцог Люксембургский отрекается от престола в пользу сына

Великий герцог Люксембургский Анри объявил об отречении от престола в пользу 43-летнего сына Гийома 3 октября 2025 г.

Об этом сообщает The Royal Watcher.

«Для большинства представителей моего поколения пришло время выходить на пенсию. Это естественный процесс, который имеет свой смысл существования. Это касается и меня», – отметил монарх в рождественской речи.

Он выразил надежду, что его сын сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в благополучие Люксембурга. По данным издания, в октябре 2024 г. принц Гийом был назначен лейтенант-представителем великого герцогства Люксембургского, что стало началом возможного отречения великого герцога Анри от престола. Он уже выполняет некоторые официальные обязанности отца. С ним на престол взойдет и его супруга графиня Стефани де Ланнуа.

Великий герцог Анри взошел на престол 7 октября 2000 г. Он перенял титул у своего отца Жана, который правил Люксембургом на протяжении 36 лет.

Источник: Ведомости

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