 Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

First News Media00:00 - Сегодня
Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

Сегодня, 26 декабря, в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL 25 декабря близ казахстанского города Актау.

Траур по погибшим объявлен в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и разбился близ города.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек.

По предварительной информации установлено, что выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняются.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета, под председательством премьер-министра Али Асадова.

Госкомиссии поручено:

- в кратчайшие сроки расследовать причины крушения и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

- обеспечить оказание соответствующей помощи семьям лиц, погибших и пострадавших в результате крушения;

- решить вопросы, связанные с иностранными гражданами, погибшими и пострадавшими в результате крушения;

- регулярно информировать общественность о деятельности Государственной комиссии.

Поделиться:
745

Актуально

Общество

Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

Общество

МЧС и AZAL опубликовали совместное заявление по поводу авиакатастрофы

Общество

После крушения самолета AZAL выжили 14 граждан Азербайджана

В мире

Найден «черный ящик» разбившегося самолета AZAL

Общество

Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

Игры на чемпионатах Азербайджана отложены из-за авиакатастрофы под Актау

В Ходжалы будет построена телебашня

МЧС и AZAL опубликовали совместное заявление по поводу авиакатастрофы

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn - ФОТО

Стали известны подробности о смерти блогера, найденной мертвой после операции по коррекции фигуры - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Новые подробности о смерти блогера

При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

Сегодня, 00:00

Игры на чемпионатах Азербайджана отложены из-за авиакатастрофы под Актау

25 / 12 / 2024, 23:40

Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

25 / 12 / 2024, 23:27

В Ходжалы будет построена телебашня

25 / 12 / 2024, 23:20

МЧС и AZAL опубликовали совместное заявление по поводу авиакатастрофы

25 / 12 / 2024, 23:17

Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

25 / 12 / 2024, 23:00

Минтранс Казахстана: до падения самолет сделал два виража

25 / 12 / 2024, 22:40

В Казахстане окажут помощь с размещением прибывших в Актау родных пострадавших при крушении самолета AZAL

25 / 12 / 2024, 22:20

Великий герцог Люксембургский отрекается от престола в пользу сына

25 / 12 / 2024, 22:10

В связи с трауром в Азербайджане приостановлены все культурно-массовые мероприятия

25 / 12 / 2024, 22:00

Нармин Халилова: Сегодня пострадавшие и тела погибших в авиакатастрофе в Актау не будут доставлены в Баку

25 / 12 / 2024, 21:40

Генпрокуратура: Идентификация жертв авиакатастрофы продолжается

25 / 12 / 2024, 21:30

Мировые лидеры выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

25 / 12 / 2024, 21:20

После крушения самолета AZAL выжили 14 граждан Азербайджана

25 / 12 / 2024, 21:02

Проводится работа по идентификации лиц, погибших в результате авиакатастрофы

25 / 12 / 2024, 21:00

Найден «черный ящик» разбившегося самолета AZAL

25 / 12 / 2024, 20:40

Последний полный техосмотр самолета, потерпевшего крушение в Актау, проводился в октябре этого года

25 / 12 / 2024, 20:32

Принимаются меры по организации эвакуации граждан Азербайджана, проходящих лечение в Актау

25 / 12 / 2024, 20:25

Состоялось заседание Госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы

25 / 12 / 2024, 20:16

Арестован Азер Захид и еще 3 тиктокера - ОБНОВЛЕНО

25 / 12 / 2024, 20:14
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23