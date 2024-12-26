Сегодня в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL

Сегодня, 26 декабря, в Азербайджане день траура по погибшим при крушении самолета AZAL 25 декабря близ казахстанского города Актау.

Траур по погибшим объявлен в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и разбился близ города.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек.

По предварительной информации установлено, что выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняются.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета, под председательством премьер-министра Али Асадова.

Госкомиссии поручено:

- в кратчайшие сроки расследовать причины крушения и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

- обеспечить оказание соответствующей помощи семьям лиц, погибших и пострадавших в результате крушения;

- решить вопросы, связанные с иностранными гражданами, погибшими и пострадавшими в результате крушения;

- регулярно информировать общественность о деятельности Государственной комиссии.