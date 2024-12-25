Мировые лидеры выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Мировые лидеры выразили соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александар Вучич, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, официальные лица ряда государств и правительств, представители международных организаций в своих аккаунтах в социальных сетях выразили соболезнования семьям и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым в результате авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 62 человека, в том числе 5 членов экипажа.